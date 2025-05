Fumata nera al Conclave: il nuovo Papa non è stato ancora eletto

La sera del 7 maggio 2025, alle 21:01, dal comignolo della Cappella Sistina è uscita la prima fumata nera del Conclave. Ciò indica che i 133 cardinali elettori non hanno ancora raggiunto un accordo sull’elezione del nuovo Papa. Le votazioni riprenderanno domani, 8 maggio, con due sessioni giornaliere, ciascuna composta da due scrutini.

Cos’è la fumata nera

Durante il Conclave, il colore della fumata che esce dal comignolo della Cappella Sistina indica l’esito delle votazioni:

Fumata nera : nessun candidato ha ottenuto i due terzi dei voti necessari per l’elezione.

: nessun candidato ha ottenuto i due terzi dei voti necessari per l’elezione. Fumata bianca: un nuovo Papa è stato eletto.

Le fumate sono generate bruciando le schede elettorali insieme a sostanze chimiche che producono il colore desiderato. Per la fumata nera si utilizzano perclorato di potassio, antracene e zolfo.

Il primo giorno del Conclave

Il Conclave è iniziato ufficialmente il 7 maggio 2025 alle 16:30, quando i cardinali elettori sono entrati nella Cappella Sistina e hanno prestato giuramento di segretezza. Dopo il tradizionale “Extra omnes”, le porte della Cappella sono state chiuse, segnando l’inizio delle votazioni.

In serata, la prima votazione non ha portato all’elezione del nuovo Pontefice, come indicato dalla fumata nera. Questo esito era previsto, poiché raramente un Papa viene eletto al primo scrutinio.

Le prossime votazioni

A partire da domani, 8 maggio, i cardinali effettueranno quattro votazioni al giorno, due al mattino e due al pomeriggio. Le fumate sono previste intorno alle 12:00 e alle 19:00. Tuttavia, se un Papa venisse eletto al primo scrutinio della mattina o del pomeriggio, la fumata bianca potrebbe avvenire in un orario diverso.

L’attesa dei fedeli

In Piazza San Pietro, migliaia di fedeli si sono radunati per assistere alla fumata. Nonostante la delusione per la fumata nera, l’atmosfera rimane di attesa e speranza. Molti rimarranno in attesa delle prossime fumate nei giorni a venire.