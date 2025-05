Fumata bianca: eletto il nuovo Papa

Oggi, 8 maggio 2025, alle 18:08, dal comignolo della Cappella Sistina è uscita la fumata bianca. Questo segnale indica che è stato eletto il nuovo Papa. La folla in Piazza San Pietro ha accolto l’annuncio con applausi e gioia. Le campane della basilica hanno suonato a festa, confermando l’elezione.

A pronunciare la formula “Habemus Papam” sarà il cardinale Dominique Mamberti. Francese, 73 anni, è nato a Rabat, in Marocco, ma è cresciuto in Corsica. Attualmente è il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il massimo organo giudiziario della Santa Sede. Giurista di formazione, ha avuto una lunga carriera diplomatica, con incarichi in Africa, America Latina e Medio Oriente.

Cos’è la fumata bianca

La fumata bianca è il segnale visivo che comunica l’elezione di un nuovo Papa. Durante il Conclave, i cardinali votano in segreto. Se un candidato ottiene almeno due terzi dei voti, le schede vengono bruciate insieme a sostanze chimiche che producono un fumo bianco. Questo fumo esce dal comignolo visibile in Piazza San Pietro.

Il processo del Conclave

Il Conclave è l’assemblea dei cardinali convocata per eleggere il nuovo Papa. I cardinali si riuniscono nella Cappella Sistina e votano fino a quattro volte al giorno: due al mattino e due al pomeriggio. Dopo ogni sessione di voto, viene emessa una fumata: nera se l’elezione non è avvenuta, bianca se un nuovo Papa è stato scelto.

Cosa succede dopo la fumata bianca

Dopo l’elezione, il nuovo Papa viene condotto nella “Stanza delle Lacrime” per indossare la veste papale. Successivamente, si affaccia dal balcone della Basilica di San Pietro per il primo saluto e per annunciare il nome scelto.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Al momento, il nome del nuovo Papa non è ancora stato annunciato. Il cardinale protodiacono Dominique Mamberti darà l’annuncio ufficiale con la formula “Habemus Papam” dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica Vaticana.