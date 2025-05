Ford Evos: nuove indiscrezioni sulla sostituta della Mondeo

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, potrebbe debuttare la nuova Ford Evos. Colmerebbe il vuoto lasciato dalla Mondeo, dato che rappresenterà la versione europea della Ford Mondeo Sport commercializzata sul mercato cinese. Oltreoceano, invece, sarà proposta con la denominazione Taurus.

Esteticamente, la futura Ford Evos sarà riconoscibile come crossover, in quanto berlina granturismo in stile SUV coupé con la carrozzeria fastback. Affiancherà la Mustang Mach-E che prossimamente adotterà la tecnologia ibrida REV, più la nuova Ford Capri a propulsione elettrica. Inoltre, non è esclusa la SUV di medie dimensioni Fusion.

La gamma della prossima Ford Evos comprenderà le motorizzazioni a benzina 1.5 EcoBoost da 190 CV e 2.0 EcoBoost da 254 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V, nonché le configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 208 CV e Plug-In Hybrid da 309 CV di potenza complessiva.