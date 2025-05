Inter in finale di Champions League: tutto su data, orario e dove vederla

Quando si gioca la finale di Champions League

La finale della UEFA Champions League 2024/25 si disputerà sabato 31 maggio 2025. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00. L’evento si terrà presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, uno stadio con una capacità di circa 75.000 spettatori.

Dove vedere la finale in diretta

In Italia

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi per la Champions League in Italia. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW, accessibili tramite abbonamento.

L’avversaria dell’Inter

L’Inter ha conquistato l’accesso alla finale dopo una vittoria emozionante contro il Barcellona. La squadra nerazzurra affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con il PSG in vantaggio dopo la partita di andata.

