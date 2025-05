Festival di Cannes 2025: film, ospiti e novità della 78ª edizione

Il Festival di Cannes 2025 si svolge dal 13 al 24 maggio presso il Palais des Festivals et des Congrès, segnando la 78ª edizione dell’evento. Quest’anno, il festival presenta una selezione di 22 film in concorso per la Palma d’Oro, con una significativa presenza di registe donne e una varietà di tematiche contemporanee.

Film in concorso

Tra i film in competizione per la Palma d’Oro figurano:

“The Phoenician Scheme” di Wes Anderson

di Wes Anderson “Eddington” di Ari Aster

di Ari Aster “Nouvelle Vague” di Richard Linklater

di Richard Linklater “Alpha” di Julia Ducournau

di Julia Ducournau “Romería” di Carla Simón

di Carla Simón “Sirât” di Óliver Laxe

di Óliver Laxe “Fuori” di Mario Martone

di Mario Martone “Die, My Love” di Lynne Ramsay

Questi film rappresentano una varietà di stili e tematiche, offrendo uno sguardo diversificato sul cinema contemporaneo.

Ospiti e giuria

La giuria del concorso principale è presieduta da Juliette Binoche, affiancata da membri come Halle Berry e Carlos Reygadas. Tra gli ospiti attesi figurano Tom Cruise, Scarlett Johansson, Kristen Stewart, Jennifer Lawrence e Robert De Niro, che riceverà una Palma d’Oro alla carriera per il suo contributo al cinema.

Sezioni parallele e debutti alla regia

Nella sezione Un Certain Regard, si segnalano i debutti alla regia di Scarlett Johansson con Eleanor the Great e Kristen Stewart con The Chronology of Water. Altri film in questa sezione includono Homebound di Neeraj Ghaywan e Urchin di Harris Dickinson.

Temi e tendenze

Il festival di quest’anno affronta tematiche attuali come il conflitto in Ucraina e la situazione in Palestina, con film che esplorano queste realtà. Inoltre, si osserva una crescente presenza di attori che passano alla regia, evidenziando una tendenza verso nuove forme di espressione artistica.

Come seguire il festival

Il festival è trasmesso in streaming su YouTube, Mubi, FilmyDoo e sul sito ufficiale del Festival di Cannes. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui profili social ufficiali.