Questa sera su Canale 5, Valerio Staffelli consegna il 15° Tapiro al rapper per il duro scontro durante la partita tra Boomers e Stallions

Questa sera, martedì 13 maggio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà un nuovo Tapiro d’oro a Fedez, protagonista di una lite accesa con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, il torneo di calcio a sette che coinvolge streamer, creator e volti dello spettacolo nel ruolo di presidenti di squadra.

Lo scontro in campo tra Fedez e Blur

L’episodio è avvenuto sabato scorso, nel corso del match tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur. Le immagini, subito diventate virali sui social, mostrano il rapper scendere in campo in modo agitato e affrontare direttamente Blur, in mezzo ai giocatori.

Secondo quanto spiegato da Fedez sui propri canali social, la lite sarebbe stata provocata dal “clima tossico e provocatorio” creato da Blur durante le dirette precedenti della Kings League. Il rapper ha dichiarato di aver già segnalato la situazione agli organizzatori, senza però ricevere risposte.

In campo anche Bonucci

A tentare di placare gli animi, tra gli altri, c’era anche Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, oggi coinvolto nel progetto sportivo. Lo stesso Fedez, intervistato da Staffelli, ha ammesso:

“Ero in trance agonistica. Ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so fare di peggio. Meno male che c’era Bonucci…”

E aggiunge con tono più pacato:

“Speriamo che d’ora in poi si crei un clima più disteso, anche grazie a quanto successo”.

“Non voglio più essere un esempio”

Durante la consegna del Tapiro, Staffelli ricorda a Fedez il suo ruolo pubblico e il peso che le sue azioni hanno sull’opinione pubblica e sulle giovani generazioni. Il rapper, però, risponde senza mezzi termini:

“Ho smesso di esserlo. E non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso.”

Il 15° Tapiro per Fedez

Con quello di stasera, Fedez raggiunge quota 15 Tapiri d’oro nella sua carriera. Un primato che testimonia il suo costante coinvolgimento, nel bene e nel male, nel dibattito pubblico italiano.

Il servizio completo andrà in onda stasera, martedì 13 maggio, su Striscia la notizia in prima serata su Canale 5.

Cos’è la Kings League

La Kings League è un torneo di calcio a sette ideato nel 2022 da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, in collaborazione con streamer e personaggi del mondo digitale. Il format unisce sport, intrattenimento e spettacolo, con squadre guidate da presidenti celebri, tra cui influencer, youtuber e cantanti.

Ogni squadra è composta da calciatori semi-professionisti o ex professionisti e partecipa a partite trasmesse in streaming e sui social, con regole particolari, tra cui bonus segreti, calci di rigore alternativi e temporizzazioni dinamiche.

In Italia, la Kings League ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla presenza di volti noti come Fedez, Blur, Bonucci e altri protagonisti del mondo social e sportivo.