Cesc Fàbregas resta al Como: obiettivi di mercato e ambizioni europee

Cesc Fàbregas continuerà a guidare il Como nella stagione 2025/26, respingendo le offerte di club come Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Milan e Roma. Il tecnico spagnolo ha scelto di proseguire il progetto iniziato con il club lariano, con l’obiettivo di consolidare la squadra in Serie A e puntare a traguardi più ambiziosi.

Fàbregas resta al Como: progetto a lungo termine

Nonostante l’interesse di club prestigiosi, Fàbregas ha deciso di rimanere al Como, dove ha un contratto fino al 2028. La decisione è stata influenzata dalla fiducia reciproca tra l’allenatore e la dirigenza, nonché dalla volontà di continuare a sviluppare il progetto tecnico e societario.

Obiettivi di mercato: Cristante e Hernandez nel mirino

Cristante (Depositphotos)

Il Como è già attivo sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali c’è Bryan Cristante, centrocampista della Roma, che potrebbe apportare esperienza e qualità al centrocampo. Inoltre, il club sta monitorando Yeremay Hernandez, giovane talento del Deportivo La Coruña, autore di 14 gol e 5 assist nella seconda divisione spagnola.

Ambizioni europee e investimenti

Dopo una stagione positiva, culminata con la salvezza in Serie A, il Como mira a consolidarsi nella parte alta della classifica e a lottare per un posto nelle competizioni europee. La dirigenza ha già investito significativamente nel club e prevede ulteriori investimenti per rafforzare la squadra e migliorare le infrastrutture, incluso il rinnovamento dello stadio Sinigaglia.