Empoli-Parma 2-1: Anjorin decisivo, tre punti chiave per la salvezza

Dopo cinque mesi di digiuno, l’Empoli torna a sorridere battendo per 2-1 un Parma combattivo ma condizionato dall’espulsione di Valenti. Tre punti pesantissimi per la squadra di D’Aversa, che lascia momentaneamente la zona retrocessione e mette pressione a Lecce e Venezia, in campo rispettivamente contro Verona e Fiorentina.

Non è stata una gara spettacolare, ma l’intensità non è mai mancata. La differenza, alla fine, l’ha fatta Tino Anjorin, autore di un gran gol nei minuti finali.

Scelte tattiche e vantaggio Empoli

Nel match più importante della stagione, D’Aversa punta su certezze. Si affida al suo 3-4-2-1:

Cacace e Fazzini alle spalle di Esposito

e alle spalle di Henderson torna accanto a Grassi a centrocampo

torna accanto a a centrocampo In difesa, Marianucci viene preferito a Goglichidze

Il Parma di Chivu cambia invece qualcosa: niente ali pure, spazio alla coppia d’attacco Bonny-Pellegrino, con Keita in regia e Leoni leader difensivo.

L’equilibrio dura poco. All’11’ l’Empoli sblocca il risultato con una bella azione da corner: Henderson serve Fazzini, che si libera e insacca sotto la traversa con un gran tiro di prima.

Reazione Parma e l’episodio che cambia tutto

La reazione del Parma è immediata. Hainaut mette in mezzo un cross perfetto, Pellegrino anticipa tutti di testa ma la palla sfila di poco a lato.

Alla mezzora, l’episodio chiave. Esposito scappa a Valenti, che lo stende al limite dell’area. Per l’arbitro Fabbri è giallo, il secondo per l’argentino. Parma in dieci per oltre un’ora.

Nella ripresa, l’Empoli fatica a sfruttare la superiorità. Il ritmo è basso, il possesso sterile, e le occasioni arrivano solo da palla inattiva.

Al 57’, Henderson prova a raddoppiare su rimessa laterale

prova a raddoppiare su rimessa laterale Il tiro viene deviato da Keita, che forse evita il gol

Il Parma, pur in dieci, tiene botta.

Djuric entra, Anjorin risolve

A venti minuti dalla fine arriva il pareggio. Punizione lunga di Hernani, Djuric fa la sponda, Bonny manca l’impatto ma la palla finisce comunque in porta con Vasquez immobile. È 1-1.

L’Empoli accusa il colpo, sembra a corto di idee e forze. Ma al minuto 85 ecco l’episodio che vale una stagione.

Tino Anjorin, fuori da tempo per infortunio, prende palla dai venti metri e disegna una pennellata imprendibile che batte Suzuki. È il gol del 2-1, che fa esplodere la Computer Gross Arena.

Una rete che vale oro per morale e classifica.

Classifica, prossimi impegni e clima

L’Empoli si tira fuori, almeno per ora, dalla zona rossa. Tocca ora a Lecce e Venezia rispondere.

Il Parma, invece, perde ancora e lo fa in inferiorità numerica, con un crollo che preoccupa. La salvezza resta a portata, ma servirà una svolta nei prossimi match.

D’Aversa ritrova il sorriso, Anjorin si riprende la scena, e l’Empoli torna a sperare.