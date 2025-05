Empoli-Parma: formazioni e anteprima del match del 10 maggio

Sabato 10 maggio 2025, alle ore 20:45, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, si gioca Empoli-Parma, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre: l’Empoli cerca punti per la salvezza, mentre il Parma vuole consolidare la propria posizione in classifica.

Precedenti tra Empoli e Parma

Empoli e Parma si sono affrontate 22 volte in Serie A. Il bilancio vede 9 vittorie per il Parma, 7 per l’Empoli e 6 pareggi. Negli ultimi sei incontri, le due squadre hanno pareggiato quattro volte, con una vittoria per parte. L’Empoli ha pareggiato le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro il Parma, la striscia di pareggi interni più lunga contro una singola avversaria nella competizione.

Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1)

Portiere : Vásquez

: Vásquez Difensori : Goglichidze, Ismajli, Viti

: Goglichidze, Ismajli, Viti Centrocampisti : Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella

: Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella Trequartisti : Fazzini, Cacace

: Fazzini, Cacace Attaccante : Esposito

: Esposito Allenatore: D’Aversa

Parma (3-5-2)

Portiere : Suzuki

: Suzuki Difensori : Delprato, Leoni, Valenti

: Delprato, Leoni, Valenti Centrocampisti : Hainaut, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri

: Hainaut, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri Attaccanti : Bonny, Pellegrino

: Bonny, Pellegrino Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita

Empoli-Parma sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport (canale 251). La partita inizierà alle ore 20:45.

Curiosità

L’arbitro della partita sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Nei precedenti in Serie A con il Parma, si registrano 4 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

Conclusione

Empoli-Parma si preannuncia come una partita combattuta, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

