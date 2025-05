Empoli – Lazio, 4 maggio 2025: probabili formazioni e curiosità

Domenica 4 maggio 2025, ore 12:30 allo Stadio Carlo Castellani si affrontano Empoli e Lazio nella 35ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre: l’Empoli cerca punti per la salvezza, mentre la Lazio punta alla qualificazione in Champions League.

Situazione delle Squadre

Empoli: Penultimo e in Difficoltà

L’Empoli è penultimo in classifica con 25 punti, a pari merito con il Venezia. La squadra di D’Aversa ha bisogno di una vittoria per sperare nella salvezza. Nelle ultime tre partite, ha ottenuto un pareggio e due sconfitte.

Lazio: Corsa alla Champions

La Lazio è sesta con 60 punti, a pari merito con la Roma. Dopo il pareggio interno contro il Parma, i biancocelesti devono tornare alla vittoria per restare in corsa per la Champions League. Baroni dovrà fare a meno di Lazzari, Nuno Tavares e Patric, tutti infortunati.

Probabili Formazioni

Empoli (3-4-2-1)

Portiere : Vásquez

: Vásquez Difensori : Goglichidze, Ismajli, Viti

: Goglichidze, Ismajli, Viti Centrocampisti : Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella

: Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella Trequartisti : Fazzini, Solbakken

: Fazzini, Solbakken Attaccante: Esposito

Allenatore: D’Aversa

Squalificati: Henderson

Lazio (4-2-3-1)

Portiere : Mandas

: Mandas Difensori : Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini

: Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Guendouzi, Rovella Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante: Castellanos

Allenatore: Baroni

Indisponibili: Lazzari, Nuno Tavares, Patric

Precedenti e Curiosità

Empoli e Lazio si sono affrontate 20 volte in Serie A : 4 vittorie Empoli, 5 pareggi, 11 vittorie Lazio.

: 4 vittorie Empoli, 5 pareggi, 11 vittorie Lazio. Al Castellani, il bilancio è di 5 vittorie Empoli, 3 pareggi e 6 successi Lazio .

. L’ultimo confronto al Castellani risale al 22 dicembre 2023, con la vittoria della Lazio per 2-0.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.