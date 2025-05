La Lazio non brilla ma vince. A Empoli arriva il terzo successo consecutivo in trasferta e l’undicesima vittoria esterna della stagione. Un gol lampo di Boulaye Dia dopo appena 53 secondi decide una partita povera di qualità, ma fondamentale per la classifica. I biancocelesti restano pienamente in corsa per il quarto posto in Serie A, con il confronto diretto contro la Juventus e le sfide con Inter e Lecce alle porte.

Per l’Empoli, invece, è notte fonda: la squadra di Roberto D’Aversa è l’unica a non aver mai vinto nel 2025, e la salvezza si fa sempre più complicata.

La partita si decide subito

Il match si sblocca subito. Cross di Hysaj, palla che attraversa l’area, Dia controlla di petto e batte Caprile con un destro piazzato. Manca meno di un minuto sul cronometro.

La Lazio sembra avere la gara in pugno, ma si spegne presto. Il primo tempo è opaco, con un possesso sterile e poco gioco. L’Empoli, rimaneggiato e senza veri attaccanti (fuori Sebastiano Esposito, in panchina da indisponibile, e con Colombo espulso al 38′), si difende come può e prova a restare in partita.

Empoli decimato e sfortunato

I toscani devono rinunciare a Grassi, Anjorin, Maleh, Henderson e Zurkowski. Anche Viti, colpito da una pallonata durante il riscaldamento, è in difficoltà: perde un dente, ma stringe i denti e gioca.

L’Empoli è costretto ad arrangiarsi: Marianucci, difensore, gioca a centrocampo con Fazzini. Dopo l’espulsione (dubbia) di Colombo, Sambia entra per Goglichidze, Gyasi si sposta interno, Marianucci scala terzino.

Nonostante l’uomo in meno, l’Empoli crea le sue chance. Viti segna in mischia, ma il gol è annullato per fuorigioco. In generale, la squadra non molla e combatte fino alla fine.

Lazio, vittoria senza gioco

La Lazio non riesce a chiudere la partita. Il possesso è lento, mancano idee e precisione. Nonostante la superiorità numerica per oltre 40 minuti (poi annullata dall’espulsione di Hysaj), i biancocelesti rischiano nel finale.

Pochi tiri, molti errori e un rigore non fischiato a Pedro per un contatto con Marianucci. L’unico squillo arriva nei minuti finali con Isaksen, che spreca il raddoppio.

In difesa però la squadra tiene: Mandas non subisce gol per la terza volta di fila fuori casa. Una delle poche buone notizie di giornata.

Spalletti osserva, Baroni prepara la Juve

In tribuna c’è anche Luciano Spalletti, ct della Nazionale, che ha visto una Lazio spenta. Male Rovella e Zaccagni, in evidente calo. Meglio Fazzini, tra i più vivi dell’Empoli.

Marco Baroni, tecnico biancoceleste, si gode i tre punti ma sa che servirà ben altro nei prossimi impegni: prima il duello diretto con la Juventus, poi l’Inter a San Siro e il Lecce all’Olimpico. Una corsa a ostacoli per l’Europa.

