Domenica 4 maggio 2025, dalle 14.00 alle 17.10, andrà in onda la 34ª puntata di “Domenica In” in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Mara Venier, pronta ad accogliere tanti ospiti tra musica, racconti, emozioni e attualità.

Anche questa settimana il pomeriggio di Rai1 e Rai Italia si preannuncia ricco di contenuti, con personaggi della TV, della musica e della cultura.

Teo Mammucari racconta la sua vita

In studio ci sarà Teo Mammucari per presentare il suo libro autobiografico “Dietro ogni profondo respiro”. Un racconto sincero e personale della sua vita, dai sogni adolescenziali fino al successo televisivo. L’ex volto di programmi comici e di intrattenimento si apre al pubblico, mostrando anche il lato più fragile e riflessivo della sua carriera.

Milly Carlucci tra passato e futuro

Milly Carlucci sarà protagonista di un momento dedicato ai vent’anni di “Ballando con le stelle”, lo storico show del sabato sera di Rai1. Ripercorrerà i momenti più significativi del programma e presenterà in anteprima il nuovo spin-off “Sognando… Ballando con le stelle”, in onda dal 9 maggio in prima serata per quattro puntate.

Un progetto nuovo che unisce talento, emozione e scoperta di nuovi volti.

La musica di Baccini, Grigolo, LDA e Syria

Ampio spazio alla musica con esibizioni dal vivo. In scaletta:

Francesco Baccini , con un medley dei suoi successi, tra cui “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi”

, con un medley dei suoi successi, tra cui “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi” Vittorio Grigolo , tenore di fama internazionale, attualmente in tournée in Europa, interpreterà brani pop-lirici come “Caruso” e “Perdere l’amore”

, tenore di fama internazionale, attualmente in tournée in Europa, interpreterà brani pop-lirici come “Caruso” e “Perdere l’amore” LDA , che presenterà il nuovo singolo “Shalla”

, che presenterà il nuovo singolo “Shalla” Syria, in un medley dei suoi brani più amati

Una puntata che mescola classico e moderno, emozione e ritmo.

Attualità e cultura

Tra gli ospiti anche Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, che presenterà il suo libro “Essere medico”. Un’occasione per raccontare le esperienze vissute negli ultimi anni in prima linea, tra emergenze sanitarie e riflessioni sul mestiere di medico oggi.

Edoardo Sylos Labini e il racconto dell’Italia

Edoardo Sylos Labini, attore e regista, parlerà della seconda edizione di “Inimitabili”, la serie che racconta i grandi personaggi della storia italiana. Il programma andrà in onda a partire proprio da domenica 4 maggio in seconda serata su Rai3.

Un format che unisce teatro, documentario e racconto, portando sullo schermo figure iconiche del nostro Paese.