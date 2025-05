Il Napoli punta su De Bruyne

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City a fine stagione. Il contratto scade il 30 giugno 2025 e il club inglese non lo rinnoverà. Il Napoli si è mosso in anticipo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato il giocatore a Manchester per presentare il progetto tecnico e discutere le condizioni economiche.

L’offerta del Napoli

Il Napoli propone un contratto biennale con opzione per un terzo anno. L’ingaggio sarebbe inferiore ai 23 milioni di euro annui percepiti al City, ma compensato da un bonus alla firma. De Bruyne è disposto a ridurre le sue pretese economiche pur di restare in Europa e competere ad alti livelli.

La concorrenza

Liverpool ha presentato un’offerta per trattenere De Bruyne in Premier League. Anche club della MLS e della Saudi Pro League hanno manifestato interesse, offrendo ingaggi elevati. Tuttavia, il giocatore sembra preferire un progetto europeo competitivo.

Il ruolo di Conte e De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera all’operazione, considerandola strategica per rafforzare la squadra e trattenere l’allenatore Antonio Conte. L’arrivo di De Bruyne sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club.

Le prossime mosse

De Bruyne sta valutando l’offerta del Napoli insieme alla sua famiglia. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni. Il Napoli spera in una risposta positiva per chiudere l’accordo prima dell’inizio del mercato estivo.

