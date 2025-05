È uscito venerdì 2 maggio “Voices”, il nuovo singolo di Damiano David, che apre ufficialmente il cammino verso il debutto da solista con l’album “Funny little fears”, atteso per il 16 maggio.

L’ex frontman dei Måneskin si presenta con un lavoro personale, prodotto da Sony Music Italy / Epic Records, disponibile in digitale e in formato fisico (CD e vinile). L’album è già in pre-order sul sito ufficiale.

“Voices”, tra pop e introspezione

“Voices” è il brano che apre il disco e ha tutte le carte in regola per diventare un punto fermo del repertorio solista di Damiano. Il pezzo unisce melodia pop a un testo che racconta la lotta interna contro pensieri invadenti e fragilità personali.

L’artista lo ha presentato con due post sui social:

Su Instagram , dove ha condiviso una foto con alcune frasi significative

, dove ha condiviso una foto con alcune frasi significative Su TikTok, con un breve video teaser

In rete è già disponibile anche la performance live del brano dai VEVO Studios.

Le parole di Damiano

In un commento personale pubblicato online, Damiano David ha spiegato il senso del brano:

“Voices rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo.

Ho definito Funny little fears il diario emotivo di questo mio ultimo anno.

Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante.

Pubblicare Voices prima dell’uscita dell’album è come voltare l’ultima pagina del prologo di questo diario.”

La tracklist dell’album

L’album “Funny little fears” contiene 14 tracce che esplorano stili e atmosfere diverse. Si va dalla teatralità di “Silverlines”, prodotta da Labrinth, alla forza emotiva di “Born With a Broken Heart” e alla malinconia di “Next Summer”.

Ecco la tracklist completa:

VOICES

NEXT SUMMER

ZOMBIE LADY

THE BRUISE

SICK OF MYSELF

ANGEL

TANGO

BORN WITH A BROKEN HEART

TANGERINE

MARS

THE FIRST TIME

PERFECT LIFE

SILVERLINES

SOLITUDE (No One Understands Me)

Il World Tour 2025

Nel frattempo, cresce l’attesa per il World Tour 2025, organizzato da Vivo Concerti, che porterà Damiano David in giro per il mondo con oltre 30 date in:

Europa

Australia

Nord America

Sud America

Asia

In Italia, i fan hanno già risposto con entusiasmo:

7 ottobre : Unipol Forum di Milano – sold out

: Unipol Forum di – sold out 11 ottobre : Palazzo dello Sport di Roma – sold out

: Palazzo dello Sport di – sold out 12 ottobre: seconda data a Roma ancora disponibile

I festival estivi

Prima del tour mondiale, Damiano salirà su alcuni dei palchi più importanti dei festival musicali globali. Tra questi: