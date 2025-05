Domenica 4 maggio, alle 17.20 su Rai1, torna Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che, ogni settimana, dà spazio a storie personali, percorsi professionali e volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

Anche in questa puntata, Francesca Fialdini accoglierà in studio personaggi diversi per esperienze e sensibilità, accomunati dalla voglia di raccontarsi con sincerità.

Tra gli ospiti attesi c’è Elisa Isoardi, tornata in questa stagione alla guida di Linea Verde Italia, affiancata da Monica Caradonna. Il programma, che la vede protagonista su Rai1 ogni fine settimana, ha allargato i suoi orizzonti anche alla cooperazione internazionale, con viaggi recenti in Kenya per raccontare i progetti del Piano Mattei. In studio si parlerà non solo del lavoro sul campo, ma anche del percorso personale e professionale che ha portato Isoardi a questa nuova fase della sua carriera televisiva.

Spazio poi al cinema con Anna Foglietta, che torna sul grande schermo con il film “Storia di una notte”, in uscita nelle sale dal 30 aprile. L’attrice, nota per la sua versatilità e per i ruoli intensi che ha interpretato nel corso degli anni, condividerà con il pubblico il senso di questo nuovo progetto, il rapporto con il personaggio interpretato e qualche riflessione sul mestiere dell’attore oggi, tra cinema, teatro e impegno civile.

A portare leggerezza e ironia ci penseranno Gigi e Ross, ovvero Luigi Esposito e Rosario Morra, che tornano in televisione con il programma comico “Audiscion”, in onda su Rai2 dal 28 aprile. I due comici, già conosciuti per la loro lunga esperienza nel cabaret televisivo, parleranno del nuovo format, tra satira musicale, parodie e progetti futuri, ma anche della loro amicizia e del lavoro di coppia sul palco.

La puntata darà spazio anche a una testimonianza di grande valore umano: quella di Jacopo Corona, fondatore di una cooperativa sociale impegnata nell’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. Un’esperienza nata dal volontariato e cresciuta fino a diventare un modello concreto di inclusione, in cui il lavoro è strumento di autonomia, dignità e partecipazione sociale. Corona racconterà come è nata l’idea e come ogni giorno, tra difficoltà e soddisfazioni, la sua cooperativa prova a costruire opportunità reali per chi spesso viene lasciato indietro.

Da noi a ruota libera è un programma scritto da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Elisabetta Pierelli, mentre la produttrice esecutiva Rai è Monica Gallella.

Con uno stile sobrio e diretto, Francesca Fialdini continua a portare avanti un racconto televisivo che alterna momenti di leggerezza a storie di impegno, senza mai perdere di vista il rispetto per gli ospiti e per il pubblico. Una formula semplice, ma efficace, che rende Da noi a ruota libera uno spazio autentico e riconoscibile nel panorama del day time della domenica.