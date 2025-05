Cucine da incubo: il 4 maggio su Sky e NOW lo Chef Cannavacciuolo arriva a Ciampino per salvare il ristorante “Da Mimmo”

Domenica 4 maggio, in prima serata alle 21.15, andrà in onda un nuovo episodio di Cucine da incubo su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand su Sky Go. Questa volta Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Ciampino (Roma) per tentare di salvare il ristorante “Da Mimmo”.

Il protagonista è Mimmo, ristoratore esperto che da anni gestisce il locale che porta il suo nome. Oggi però si trova in un momento difficile. La passione sembra affievolita, la gestione è caotica e il clima nel locale è teso.

Un ristorante in crisi

Nel menù ci sono decine di piatti, pensati – secondo Mimmo – per accontentare ogni cliente. Ma questa scelta genera solo confusione in cucina e disordine in sala.

I rapporti con lo staff sono tesi. Mimmo lavora con:

Michela , sua moglie

, sua moglie Carmen e Francesca , le cameriere

e , le cameriere un’altra Michela, tuttofare

Le liti tra loro sono continue, segno di una situazione ormai al limite. Questo malessere riflette anche la storia personale del titolare: orfano di padre da piccolo, Mimmo ha cominciato a lavorare molto presto. Ora il suo obiettivo è garantire un futuro sereno al figlio, ma teme che il fallimento del ristorante possa compromettere tutto.

Sopraffatto dalle paure e dalle insicurezze, Mimmo si trova bloccato e non riesce più a gestire con lucidità il locale.

La missione dello Chef Cannavacciuolo

In questo nuovo episodio, lo Chef Antonino Cannavacciuolo – che vanta 8 Stelle Michelin – proverà a liberare Mimmo dalle sue paure. Lo aiuterà con consigli pratici e tecniche utili a ritrovare ordine e motivazione. Come sempre, Cannavacciuolo:

proverà i piatti presenti nel menù

valuterà qualità del cibo e servizio

e osserverà il lavoro dello staff

fornirà indicazioni su come migliorare

Tra i suoi interventi ci sarà anche un nuovo menù, più chiaro e gestibile, pensato per dare al ristorante un’identità definita.

Restyling completo per “Da Mimmo”

Il ristorante subirà anche un make over totale. In pochi giorni verrà trasformato in un ambiente:

più accogliente

più funzionale

più vivibile per clienti e staff

L’obiettivo è creare un locale che trasmetta ordine, serenità e calore. Uno spazio finalmente adatto a far ripartire l’attività.

Un nuovo inizio per Mimmo e il suo staff

Dopo il lavoro svolto da Cannavacciuolo e la ristrutturazione, lo staff sarà pronto per una nuova apertura. Non solo con entusiasmo e passione, ma anche con una maggiore consapevolezza degli errori commessi. Tutti, da Mimmo a Michela, fino a Carmen e Francesca, potranno riprendere il lavoro con nuove basi.

Questo episodio, come sempre, è uno Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, e segue la classica struttura del format: crisi, analisi, intervento e rilancio.

Le prossime tappe

Dopo Ciampino, il viaggio di Cucine da incubo continuerà:

a Robbiate (provincia di Lecco)

(provincia di Lecco) a Montella (provincia di Avellino)

Nuove sfide attendono Antonino Cannavacciuolo, pronto a portare la sua esperienza dove c’è più bisogno.