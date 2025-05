Cook40’, sabato 10 maggio su Rai 2: Claudio Lippi in cucina con un menù marchigiano

Sabato 10 maggio, alle 12.00 su Rai 2, nuovo appuntamento con Cook40’, il programma culinario condotto da Flavio Montrucchio, dove in soli 40 minuti si prepara un menù completo di tre portate, ispirato ogni volta a una diversa regione d’Italia.

In questa puntata il protagonista sarà Claudio Lippi, che si metterà ai fornelli per realizzare un menù dedicato alle Marche, regione ricca di sapori e tradizioni gastronomiche. Al suo fianco ci saranno esperti e ospiti pronti a condividere ingredienti, ricette e curiosità.

Claudio Lippi alle prese con i sapori delle Marche

Il noto conduttore si cimenterà in cucina con l’aiuto dello chef e architetto Carlo Olivari, per preparare piatti che rappresentano l’anima della cucina marchigiana: semplice, concreta, ma piena di gusto.

Durante la puntata si parlerà anche di ingredienti tipici e prodotti locali che raccontano una terra legata alle tradizioni contadine ma aperta alla sperimentazione.

Le rubriche della puntata

Oltre al menù centrale, Cook40’ proporrà una serie di spazi tematici che arricchiscono la puntata.

Angelica Sepe , la canta-chef, mostrerà come preparare una confettura di fragole al vino rosso e pepe di Sichuan , raccontando anche la storia e l’uso dell’ anice verde di Castignano , una delle eccellenze delle Marche.

, la canta-chef, mostrerà come preparare una , raccontando anche la storia e l’uso dell’ , una delle eccellenze delle Marche. Stella Menna , food blogger, guiderà il pubblico nel suo spazio “L’Aperistella” , dove insegnerà a realizzare dei rotolini di feta , ideali per un aperitivo veloce ma originale.

, food blogger, guiderà il pubblico nel suo spazio , dove insegnerà a realizzare dei , ideali per un aperitivo veloce ma originale. Emanuela Scatena, esperta enologa, parlerà dei vitigni marchigiani e dei migliori abbinamenti tra cibo e vino, con consigli utili e pratici da portare a tavola.

Un format veloce e pratico

Cook40’ è un format originale di Rai Intrattenimento Day Time in collaborazione con Triangle Production, pensato per avvicinare il pubblico alla cucina quotidiana in modo semplice e dinamico.

Unisce la tradizione dei fornelli con le tecnologie moderne, come i robot da cucina, e offre anche consigli pratici su utensili, tecniche e materie prime. Ogni puntata è una piccola guida gastronomica che valorizza il patrimonio culinario regionale italiano.