Oggi, 7 maggio 2025, inizia ufficialmente il Conclave per eleggere il nuovo Papa dopo la morte di Francesco. I 133 cardinali elettori si riuniscono nella maestosa Cappella Sistina per scegliere il nuovo pontefice della Chiesa cattolica, in un momento di grande importanza per i fedeli di tutto il mondo. La giornata è iniziata con la celebrazione della Missa pro eligendo Romano Pontifice nella Basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Questo Conclave si preannuncia come uno dei più internazionali e rappresentativi della storia della Chiesa.

Conclave 2025: Tutto quello che c'è da sapere su come funziona e chi sono i favoriti

Come funziona il Conclave

Chi vota

Possono votare solo i cardinali che non hanno ancora compiuto 80 anni al momento dell’inizio del Conclave. In questa occasione sono 133 i cardinali elettori, provenienti da 70 Paesi dei cinque continenti, rappresentando una Chiesa veramente globale. La maggior parte è stata nominata da Papa Francesco durante il suo pontificato, con un’attenzione particolare a includere figure provenienti da aree del mondo precedentemente poco rappresentate nel Collegio Cardinalizio.

Questo Conclave appare particolarmente frammentato e difficile da interpretare. I gruppi tradizionali sembrano essersi dissolti: le categorie di conservatori e progressisti appaiono ormai superate. I cardinali provenienti da nazioni tradizionalmente influenti come Stati Uniti, Germania e Italia risultano divisi al loro interno, mentre sembrano più compatti gli elettori asiatici.

Dove e quando si svolge

Il Conclave si tiene tradizionalmente nella Cappella Sistina, all’interno della Città del Vaticano, luogo simbolico decorato dagli affreschi di Michelangelo. Durante tutto il periodo del Conclave, i cardinali alloggiano nella Domus Sanctae Marthae, una residenza all’interno delle mura vaticane, completamente isolati dal mondo esterno per garantire la massima segretezza e libertà dalle influenze esterne.

La prima giornata prevede la celebrazione della Messa “Pro eligendo Romano Pontifice” nella Basilica di San Pietro, seguita dal solenne ingresso nella Cappella Sistina e dal giuramento di ogni cardinale elettore.

Le procedure di votazione

Ogni giorno si possono tenere fino a quattro votazioni: due al mattino e due al pomeriggio. Per essere eletto, un candidato deve ottenere almeno due terzi dei voti, ovvero 89 voti su 133. Dopo ogni scrutinio, le schede vengono bruciate in una speciale stufa collegata al comignolo della Cappella Sistina:

Fumo nero : indica che nessun Papa è stato ancora eletto.

: indica che nessun Papa è stato ancora eletto. Fumo bianco: annuncia al mondo l’elezione del nuovo Pontefice.

Le fumate usciranno due volte al giorno: una la mattina (alle 10.30 o 12) e una nel pomeriggio (alle 17.30 o 19). La storia recente suggerisce che l’elezione potrebbe arrivare al secondo giorno, come accadde per Joseph Ratzinger nel 2005 e per Jorge Mario Bergoglio nel 2013. Tuttavia, l’assenza di figure in grado di orientare blocchi consistenti di voti potrebbe allungare i tempi. Gli esperti ritengono che se entro venerdì non emergerà una figura forte, il Conclave potrebbe aprirsi a sorprese.

La rigorosa segretezza

Tutti i partecipanti al Conclave, incluso il personale di supporto e gli assistenti, hanno prestato un solenne giuramento di mantenere il segreto assoluto. È rigorosamente vietato l’uso di telefoni, computer e qualsiasi dispositivo elettronico che possa permettere comunicazioni con l’esterno. Gli ambienti vengono accuratamente controllati per individuare eventuali dispositivi di registrazione.

Il rito del giuramento di segretezza è stato pronunciato da tutti i cardinali nella Sistina. È seguito il celebre “Extra omnes” (tutti fuori), pronunciato dal Maestro delle celebrazioni liturgiche, monsignor Diego Ravelli. Sono usciti tutti, tranne il predicatore Raniero Cantalamessa, che ha tenuto una breve catechesi ai porporati.

Chi viola il segreto del Conclave rischia la scomunica latae sententiae, la più grave sanzione prevista dal diritto canonico. Questa rigorosa procedura garantisce che la scelta avvenga in piena libertà, guidata solo dalla coscienza dei cardinali e, come credono i fedeli, dall’ispirazione dello Spirito Santo.

I cardinali favoriti

Pietro Parolin

Il Cardinale Pietro Parolin (Depositphotos)

Segretario di Stato vaticano dal 2013. Diplomatico di grande esperienza, ha gestito relazioni delicate con Cina, Russia e Stati Uniti. Considerato un candidato di continuità con il pontificato di Francesco, ma con un profilo più istituzionale. Gode di ampio rispetto nel Collegio Cardinalizio per la sua competenza e moderazione. Secondo alcune stime informali, potrebbe contare su una base di circa cinquanta voti iniziali, che però non basterebbero per l’elezione.

Luis Antonio Tagle

il cardinale filippino Luis Antonio Tagle (depositphotos)

Filippino, prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ed ex arcivescovo di Manila. Soprannominato il “Francesco d’Asia” per il suo stile pastorale simile a quello del pontefice argentino. Progressista e particolarmente amato per il suo carisma e la capacità comunicativa. Se eletto, diventerebbe il primo Papa asiatico della storia, segnando una svolta significativa per una Chiesa sempre più globale. I cardinali asiatici sembrano guardare con favore alla sua candidatura, insieme a quella di Pablo Virgilio Siongco David.

Pierbattista Pizzaballa

Patriarca di Gerusalemme. La sua esperienza nei luoghi santi e la conoscenza della complessa situazione mediorientale lo rendono una figura di grande autorevolezza, soprattutto in un momento di forti tensioni regionali. La sua eventuale elezione potrebbe essere interpretata come un segnale di attenzione della Chiesa verso una delle aree più problematiche del mondo.

Altri nomi in discussione

Oltre ai nomi principali, nelle congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave sono emersi anche altri possibili candidati:

Jean-Marc Aveline , arcivescovo di Marsiglia, apprezzato per il suo impegno nel dialogo interreligioso.

, arcivescovo di Marsiglia, apprezzato per il suo impegno nel dialogo interreligioso. Peter Erdö , arcivescovo di Budapest, figura di spicco dell’Europa centrale.

, arcivescovo di Budapest, figura di spicco dell’Europa centrale. Fridolin Ambongo , arcivescovo di Kinshasa, voce autorevole della Chiesa africana.

, arcivescovo di Kinshasa, voce autorevole della Chiesa africana. Robert Prevost, prefetto del Dicastero dei Vescovi, statunitense con esperienza in America Latina.

Le sfide che attendono il nuovo Papa

La riforma interna della Chiesa

Il prossimo pontefice dovrà proseguire la riforma della Curia romana avviata da Francesco, affrontando resistenze interne e burocrazie consolidate. Sarà chiamato a completare l’implementazione della nuova costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, che ha ridisegnato la struttura dei dicasteri vaticani e aperto ruoli di leadership anche ai laici. Dovrà inoltre gestire il difficile equilibrio tra centralizzazione e sinodalità, tema emerso con forza durante i recenti sinodi.

La crisi degli abusi sessuali

Una delle sfide più dolorose rimane la gestione della crisi degli abusi sessuali nel clero. Il nuovo Papa dovrà consolidare le politiche di tolleranza zero, garantire trasparenza nei processi e offrire giustizia alle vittime, ricostruendo la fiducia dei fedeli gravemente danneggiata dagli scandali. Sarà necessario rafforzare i meccanismi di prevenzione e formazione, oltre a collaborare con le autorità civili nelle indagini.

Il dialogo interreligioso

In un mondo segnato da conflitti con componenti religiose, il dialogo con le altre fedi rappresenta una priorità. Il nuovo Papa dovrà proseguire il cammino di avvicinamento con l’Islam avviato da Francesco, mantenere relazioni costruttive con l’ebraismo e approfondire il dialogo con le religioni orientali. Particolare attenzione richiederà anche il dialogo ecumenico con le altre confessioni cristiane, in particolare con l’ortodossia.

Il ruolo delle donne nella Chiesa

La questione del maggiore coinvolgimento femminile nelle strutture ecclesiali è diventata ineludibile. Sebbene l’ordinazione sacerdotale femminile rimanga esclusa dalla dottrina attuale, si discute dell’accesso delle donne al diaconato e di un loro maggiore ruolo decisionale nei dicasteri vaticani e nelle strutture ecclesiali. Il nuovo Papa dovrà trovare un equilibrio tra tradizione e rinnovamento su questo tema sensibile.

Le sfide geopolitiche

Il pontificato si aprirà in un contesto internazionale segnato da conflitti regionali, tensioni geopolitiche e crisi umanitarie. Il nuovo Papa sarà chiamato a esercitare un’influenza morale nelle situazioni di conflitto in Medio Oriente, Europa orientale e Africa, promuovendo la pace e i diritti umani. Dovrà inoltre affrontare il tema delle migrazioni globali, spesso al centro di polarizzazioni politiche.

La secolarizzazione e l’evangelizzazione

Il declino della pratica religiosa in Occidente e la crescente secolarizzazione rappresentano una sfida esistenziale per la Chiesa. Il nuovo pontefice dovrà elaborare strategie di nuova evangelizzazione efficaci in contesti sempre più indifferenti alla dimensione religiosa, mentre contemporaneamente dovrà gestire la rapida crescita della Chiesa in Africa e in alcune parti dell’Asia, con le loro specifiche necessità pastorali e culturali.

La questione ambientale

Sulla scia dell’enciclica “Laudato Si'”, il nuovo Papa sarà chiamato a rafforzare l’impegno della Chiesa cattolica nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un’ecologia integrale. Questo tema è destinato a diventare sempre più centrale, specialmente nell’attrarre le giovani generazioni particolarmente sensibili alle questioni ambientali.

Le particolarità di questo Conclave

Un Conclave “al buio”

Questo Conclave è stato definito da molti osservatori come un Conclave “al buio”. Le differenze tra i cardinali sono trasversali, e nessuno dei candidati sembra in grado, al momento, di raccogliere i due terzi dei voti necessari per l’elezione. Anche se oltre cento elettori sono stati nominati da Papa Francesco, questa apparentemente solida base si sta rivelando molto eterogenea, divisa in almeno cinque gruppi interni che si confrontano.

Il paradosso dell’eredità di Francesco

La maggioranza “bergogliana” potrebbe paradossalmente trasformarsi in un fattore di divisione, anziché di continuità. Episcopati un tempo uniti, come quelli latinoamericani, oggi appaiono frammentati. I nordamericani sono in difficoltà dopo recenti polemiche interne. I tedeschi sono divisi tra posizioni estreme, mentre gli italiani mancano di una strategia comune.

La crisi della teologia

Uno dei problemi emersi negli ultimi anni è la crisi della teologia. Dopo il Concilio Vaticano II, i rapporti tra teologi e gerarchia si sono gradualmente indeboliti. Con Benedetto XVI, teologo al vertice, sembrava che un solo pensiero bastasse. Con Francesco, la teologia è sembrata quasi messa da parte. Molti ritengono che il nuovo Papa dovrà rilanciare il pensiero teologico, ricostruire il dialogo con le università e affrontare temi dogmatici e canonici rimasti in sospeso.

Conclusione

Il Conclave 2025 si apre come uno dei più internazionali e incerti degli ultimi tempi. I cardinali sono chiamati a discernere e scegliere un leader capace di guidare la Chiesa cattolica in un’epoca di grandi cambiamenti sociali, culturali e geopolitici. La decisione che prenderanno nei prossimi giorni avrà ripercussioni non solo sui cattolici nel mondo, ma anche sugli equilibri religiosi e politici globali.

Per garantire la riservatezza di questo importante momento, sono stati schierati 4.000 agenti, 2.000 vigili e 3.000 volontari. I ponti radio nell’area del Vaticano sono stati disattivati, rendendo difficili le comunicazioni da e per piazza San Pietro.

Mentre il mondo attende con curiosità il fumo bianco dalla Cappella Sistina, i fedeli sono invitati a momenti di preghiera per accompagnare questo momento cruciale per la Chiesa universale. A vegliare sul voto, come da tradizione, lo Spirito Santo.