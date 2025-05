Conclave 2025: Tagle sorpassa Parolin nelle quote dei bookmaker

Dopo la fumata nera che ha chiuso la prima giornata di Conclave, l’attesa per le nuove votazioni cresce. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo, ma intanto il mondo osserva e scommette. I bookmaker internazionali aggiornano le loro previsioni sul possibile successore di Papa Francesco, e spunta un nuovo favorito.

Secondo gli analisti di William Hill, è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle a guidare ora la corsa verso il soglio pontificio. La sua quota è scesa a 3, superando quella del Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, fermo a 3,50. Un piccolo scarto che però riflette il clima di incertezza e di equilibrio tra i due nomi più citati.

L’Italia resta in scia

Nella lista dei candidati, resistono i due principali esponenti italiani:

Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna

Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme

La loro quota resta stabile a 6, una posizione che li mantiene nel gruppo dei nomi credibili, anche se al momento non in cima alle preferenze.

Scendono le quotazioni di Turkson

Perde terreno invece il cardinale ghanese Peter Turkson, che fino a pochi giorni fa era considerato uno dei candidati più forti. La sua quota è salita da 5 a 9, segnale di un calo di fiducia da parte dei bookmaker.

Aveline in netta ascesa

Tra i dati più interessanti, il balzo in avanti di Jean-Marc Aveline, cardinale francese e considerato vicino alla visione di Papa Francesco. Sei giorni fa la sua elezione era offerta a 33, ora è scesa a 18, un crollo che racconta una crescita di attenzione verso la sua figura, anche tra gli osservatori esterni al Conclave.

Spunta anche un outsider

Nel lungo elenco delle possibilità compare anche un nuovo nome: Robert Francis Prevost, cardinale statunitense. Il suo profilo è in salita, ma al momento è ancora un outsider, offerto a quota 50.

Le quote non dicono tutto, ma offrono uno spunto per leggere gli umori intorno al Conclave. Oggi, con altri scrutini in programma, potrebbero arrivare segnali più chiari. E se il trend dovesse confermarsi, il nome del prossimo Papa potrebbe arrivare da Manila, non da Roma.