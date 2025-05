Conclave 2025: Parolin e Tagle favoriti secondo i bookmaker

Alla vigilia del Conclave, che inizierà ufficialmente domani pomeriggio, cresce la tensione non solo in Vaticano ma anche tra i bookmaker internazionali. Come accade ormai da diversi anni, l’elezione del nuovo Papa è seguita anche dal mondo delle scommesse, che registra un forte aumento di puntate e analisi.

Pietro Parolin favorito tra gli scommettitori

In cima alle preferenze degli scommettitori c’è Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato Vaticano. Secondo i dati riportati da Agipronews, il 32% delle giocate converge su di lui. Parolin è considerato una figura di continuità e autorevolezza, caratteristiche che sembrano convincere anche chi scommette.

Subito dietro, con il 16% delle giocate, c’è Luis Antonio Tagle, cardinale filippino molto vicino alle posizioni di Papa Francesco, da tempo visto come un possibile pontefice proveniente dall’Asia.

Gli outsider

Più distanziati altri candidati di peso:

Peter Turkson , cardinale ghanese: 8%

, cardinale ghanese: 8% Peter Erdo , cardinale ungherese: 8%

, cardinale ungherese: 8% Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme: 7%

Tutti nomi importanti all’interno della Curia, ma per ora considerati meno probabili dai bookmaker.

Le quote: Parolin e Tagle a pari merito

L’aggiornamento delle quote di William Hill mostra un duello serrato: Parolin e Tagle sono offerti entrambi a quota 3,50. Ieri era in testa Tagle, ma l’ultimo aggiornamento ha riportato i due in perfetta parità.

A seguire, troviamo Turkson e Matteo Zuppi, entrambi offerti a quota 5. Un dato interessante riguarda il cardinale maltese Mario Grech, molto vicino a Papa Bergoglio: la sua quota è scesa da 42 a 20 nel giro di pochi giorni, segno che l’interesse nei suoi confronti è in forte crescita.

Fumata bianca: previsioni sul giorno dell’elezione

Anche il giorno della fumata bianca è oggetto di scommesse. Gli analisti internazionali si aspettano un Conclave rapido. Secondo i bookmaker, la data più probabile per l’elezione è giovedì 8 maggio, con quota fissata a 2,10.

Altre opzioni in gioco:

Venerdì 9 maggio : quota 2,75

: quota 2,75 Sabato 10 maggio : quota 7

: quota 7 Mercoledì 7 maggio (prima votazione): quota 9

Le quote confermano l’ipotesi di un Conclave breve, sulla scia di quanto avvenuto nelle ultime elezioni papali.

Quale nome per il nuovo Papa?

Anche il nome papale è parte delle scommesse. In testa c’è l’ipotesi di continuità con il nome Francesco II, offerto nel Regno Unito a quota 5. Seguono due scelte classiche: Giovanni e Giovanni Paolo, entrambi a quota 6, e Benedetto a quota 7.

Una scelta simbolica come Francesco II rafforzerebbe il legame con l’attuale pontificato, mentre un ritorno a nomi storici come Giovanni o Benedetto indicherebbe un nuovo orientamento nella Chiesa.