Conclave 2025: immagini esclusive dalla Cappella Sistina

La Cappella Sistina è pronta. I suoi affreschi, i banchi allineati, i paramenti ordinati: ogni dettaglio è curato per ospitare il momento più solenne della vita della Chiesa. Da oggi, 133 cardinali elettori si riuniranno qui per scegliere il nuovo Papa, in un Conclave che si preannuncia complesso, frammentato e incerto.

Le immagini che arrivano dal Vaticano raccontano un luogo sospeso tra arte e spiritualità. Tutto è in ordine: i tavoli predisposti per le votazioni, le urne per raccogliere le schede, i paramenti liturgici già pronti per essere indossati. Lo Spirito Santo è invocato ancora prima del primo scrutinio, perché guidi i cardinali verso la scelta giusta.

Vatican media / CPP / IPA

La Sistina tra arte e silenzio

Le foto mostrano in tutta la loro bellezza gli affreschi di Michelangelo. La Creazione e il Giudizio Universale osservano silenziosi, testimoni di un rito che si ripete da secoli. Sotto queste opere, i cardinali siederanno in assoluto silenzio. Ognuno con la propria coscienza, la propria storia, la propria idea di Chiesa.

Le panche rosse, i nomi dei cardinali assegnati, le urne coperte: ogni elemento ha un posto preciso. Il tavolo centrale sarà il cuore operativo delle votazioni. Le schede saranno scrutinate a mano, una ad una. Ogni voto conterà. E ogni dettaglio è stato pensato per impedire fughe di notizie.

I luoghi del Conclave

Oltre alla Sistina, anche la Casa Santa Marta, residenza vaticana costruita da Giovanni Paolo II, è pronta. Qui alloggeranno i cardinali durante i giorni del Conclave. Le camere sono state assegnate per sorteggio. Chi non ha trovato posto nella struttura principale è stato sistemato nell’area adiacente, Santa Marta vecchia.

Nei camerini preparati per l’occasione, le veste bianche papali attendono. Tre taglie, già pronte in caso di elezione. È il cosiddetto “sartoria set” del Papa, con camicie, mozzette e fasce bianche, pronte per essere indossate subito dopo l’eventuale accettazione dell’elezione. Dettagli minimi, ma necessari.

I rituali solenni

La giornata è iniziata con la Missa pro eligendo Pontifice, celebrata nella basilica di San Pietro dal cardinale Giovanni Battista Re, 91 anni, decano del Collegio cardinalizio. Poi il trasferimento verso il Palazzo Apostolico e la processione nella Cappella Paolina, dove è iniziata l’invocazione allo Spirito Santo con il canto del Veni Creator Spiritus.

Al termine del rito, il Maestro delle cerimonie liturgiche pontificie, monsignor Diego Ravelli, ha pronunciato la formula rituale: Extra Omnes. “Fuori tutti”. Solo i cardinali elettori restano nella Sistina. Da quel momento, il mondo resta fuori.

Sicurezza e riservatezza

Il Conclave si svolge nel più assoluto riserbo. Tutti coloro che vi partecipano – anche il personale incaricato della mensa, delle pulizie e dell’assistenza sanitaria – hanno giurato di mantenere il silenzio. Chi viola il segreto viene colpito da scomunica immediata.

Per garantire l’isolamento, le autorità hanno interrotto i ponti radio nella zona di San Pietro. Sono attivi solo i canali di sicurezza. Nella piazza e intorno al Vaticano sono impegnati 4.000 agenti, 2.000 vigili e 3.000 volontari.

Attesa per la fumata

La prima votazione è attesa in serata. Se non porterà a un risultato, come è probabile, dalla canna fumaria della Sistina uscirà fumata nera. Da giovedì le votazioni proseguiranno con due fumate al giorno: una in mattinata e una nel pomeriggio. Solo la fumata bianca, segnale dell’elezione, farà esplodere l’attesa in piazza San Pietro.

Il Conclave si preannuncia lungo. Le divisioni sono molte. Nessuno dei candidati favoriti, da Pietro Parolin a Pierbattista Pizzaballa fino a Luis Antonio Tagle, parte con numeri certi. Le prime votazioni serviranno a orientare i consensi. E forse, come spesso accade, sarà il tempo a far emergere un nome nuovo, inatteso.