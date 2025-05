Como-Cagliari 3-1: rimonta firmata Caqueret e Cutrone

Tecnica, idee chiare e fame di vittorie. Così il Como di Fabregas infila il sesto risultato utile consecutivo, superando in rimonta per 3-1 un Cagliari ancora troppo fragile, che incassa la diciannovesima sconfitta stagionale.

In riva al lago, i padroni di casa hanno mostrato personalità e consapevolezza, mentre i rossoblù di Davide Nicola, nonostante il vantaggio iniziale, sono andati in difficoltà alla distanza, subendo l’ennesima rimonta.

Il primo tempo: Cagliari illude con Adopo

Allo stadio “Senigallia”, il Cagliari parte forte. Caprile respinge su Perrone, poi al 17’ arriva il gol del vantaggio con Adopo, al primo centro stagionale, aiutato da una non-parata sul primo palo del veterano Reina, che ad agosto compirà 43 anni.

Dopo il vantaggio, però, i sardi si spengono. Qualche lampo da Piccoli e un tentativo di Luvumbo, ma il Como prende in mano il gioco.

Possesso palla insistito

Fase offensiva ordinata

Pressione costante

Il pareggio arriva nel secondo tempo: Caqueret supera Caprile con un pallonetto delizioso, inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dal VAR. Poco dopo, è Strefezza a completare la rimonta con un destro a giro, terzo gol di fila per lui.

Fabregas comanda, Cutrone chiude i giochi

Nel secondo tempo, il Como continua a tenere il pallino del gioco. Fabregas chiede ai suoi più intensità e viene subito accontentato.

Il colpo del definitivo 3-1 lo mette a segno Cutrone, al suo secondo centro stagionale contro il Cagliari. L’assist è di Nico Paz, uno dei più brillanti in campo, che firma il suo settimo assist stagionale.

Gol convalidato dopo revisione al VAR (Gariglio e Aureliano)

Azione centrale, che scopre i limiti difensivi del Cagliari

La rete taglia le gambe ai rossoblù, che provano a reagire ma senza convinzione.

Cagliari spento e confuso: Nicola prova tutto

Davide Nicola cambia più volte modulo e interpreti. Dentro Marin, Felici, Deiola e Gaetano per cercare energia e pressione. Ma nulla cambia.

In difesa, out Mina, con Luperto non al meglio e in diffida, Nicola si affida a una linea inedita con Obert e Palomino. Davanti, mossa a sorpresa con Viola trequartista dietro a Luvumbo e Piccoli, ma le occasioni vere non arrivano.

Nel finale:

Caprile evita il 4-1 su Cutrone

evita il 4-1 su Piccoli sbaglia una deviazione facile su cross di Zortea

Il bilancio: Como da top 10, Cagliari in bilico

Con questa vittoria, il Como sale a 50 punti e rafforza il suo decimo posto, obiettivo concreto dopo una stagione costruita con intelligenza e 45 milioni spesi a gennaio dai fratelli Hartono.

Per il Cagliari, i punti restano 33, con una classifica che ora preoccupa. All’orizzonte ci sono due match delicati:

Contro il Venezia alla Domus

alla Domus In trasferta contro il Napoli

La salvezza resta l’obiettivo, ma servirà un altro spirito, soprattutto dopo il deludente pomeriggio vissuto dai 507 tifosi sardi arrivati a Como.