Como-Cagliari, Serie A: anteprima della partita del 10 maggio 2025

Sabato 10 maggio 2025, alle ore 15:00, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, si gioca Como-Cagliari, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre: il Como cerca punti per consolidare la salvezza, mentre il Cagliari vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.

Precedenti tra Como e Cagliari

Le due squadre si sono affrontate 50 volte nella loro storia. Il bilancio vede 20 vittorie per il Cagliari, 16 per il Como e 14 pareggi. L’ultima vittoria del Como in casa contro il Cagliari risale al 4 maggio 2002, con un gol di Oliveira.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1)

Portiere : Butez

: Butez Difensori : Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno

: Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno Centrocampisti : Caqueret, Perrone

: Caqueret, Perrone Trequartisti : Ikoné, Nico Paz, Da Cunha

: Ikoné, Nico Paz, Da Cunha Attaccante : Cutrone

: Cutrone Allenatore: Fabregas

Cagliari (3-5-2)

Portiere : Caprile

: Caprile Difensori : Zappa, Palomino, Luperto

: Zappa, Palomino, Luperto Centrocampisti : Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello

: Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello Attaccanti : Piccoli, Luvumbo

: Piccoli, Luvumbo Allenatore: Nicola

Dove vedere la partita

Como-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky (DAZN 1). La partita inizierà alle ore 15:00.

Curiosità

Il Cagliari ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti otto gare.

di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti otto gare. Il Como ha ottenuto buoni risultati in casa nella seconda metà del campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

Conclusione

Como-Cagliari si preannuncia come una partita combattuta, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.