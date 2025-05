Triangle of Sadness e L’Eternauta guidano lo streaming in Italia

Come ogni settimana, JustWatch, la più grande guida al mondo per film, serie TV ed eventi sportivi in streaming, ha aggiornato le sue classifiche per l’Italia. Dal 28 aprile al 4 maggio 2025, il pubblico italiano ha premiato due titoli intensi e riflessivi: “Triangle of Sadness” e “L’Eternauta”.

Triangle of Sadness domina tra i film più visti in streaming

Al primo posto tra i film più visti troviamo “Triangle of Sadness”, la satira sociale diretta da Ruben Östlund. La storia segue Carl e Yaya, due modelli e influencer invitati a una crociera di lusso. Ma la convivenza forzata tra passeggeri ricchi ed eccentrici viene sconvolta da una tempesta che rovescia gli equilibri, portando alla luce dinamiche di potere e privilegi in modo grottesco e tagliente.

Un altro piccolo favore e The Substance completano il podio

Seconda posizione per “Un altro piccolo favore” , una commedia-thriller ambientata a Capri , dove Stephanie Smothers e Emily Nelson si ritrovano coinvolte in un omicidio nel corso di un matrimonio da sogno.

, una commedia-thriller ambientata a , dove e si ritrovano coinvolte in un omicidio nel corso di un matrimonio da sogno. Al terzo posto sale “The Substance”, film provocatorio che ruota attorno a un misterioso composto capace di generare una versione “perfetta” della protagonista. Il patto è chiaro: alternarsi, sette giorni a testa. Ma l’equilibrio ideale non durerà a lungo.

Top 10 film più visti in streaming in Italia

Triangle of Sadness (Prime Video, MUBI) Un altro piccolo favore (Prime Video) The Substance (Paramount+) The Accountant (Prime Video, Sky, NOW, Infinity+) Exterritorial – Oltre il confine (Netflix) Havoc (Netflix) Venom – The Last Dance (Prime Video) Il robot selvaggio (Sky, NOW) Diamanti (Sky, NOW) Napoli – New York (Sky, NOW)

L’Eternauta al primo posto tra le serie TV

Tra le serie TV, “L’Eternauta” conquista la vetta della classifica. Ambientata in una Buenos Aires post-apocalittica, narra di una letale nevicata tossica che devasta la città. Il protagonista Juan Salvo guida un gruppo di sopravvissuti nel tentativo disperato di resistere e svelare l’origine dell’evento catastrofico.

The Last of Us e Tu completano la top 3

In seconda posizione si conferma “The Last of Us” , con Joel ed Ellie sempre protagonisti di un viaggio brutale in un’America distrutta da una pandemia.

, con ed sempre protagonisti di un viaggio brutale in un’America distrutta da una pandemia. Terzo gradino del podio per “Tu”, che esplora la psiche disturbata di Joe Goldberg, tra romanticismo ossessivo e violenza nascosta dietro la normalità.

Top 10 serie TV più viste in streaming in Italia

L’Eternauta (Netflix) The Last of Us (NOW, Sky) Tu (Netflix) Good American Family (Disney+) The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella (TV8, Prime Video) Black Mirror (Netflix) Scissione (Apple TV+) The Four Seasons (Netflix) The White Lotus (NOW, Sky) Adolescence (Netflix)

