Domenica 4 maggio, alle 10.15 su Rai 2, torna Citofonare Rai 2, il talk del weekend condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che anche questa settimana promette sorprese, ospiti d’eccezione e momenti leggeri ma ricchi di contenuti. Il programma si conferma un punto di riferimento per chi cerca un intrattenimento familiare e coinvolgente nella fascia mattutina della domenica.

Tra i primi ospiti in studio ci saranno Emanuel Caserio e Clara Danese, due dei volti più amati de Il Paradiso delle Signore, la fiction di successo di Rai 1 che sta per chiudere una stagione seguitissima. Con loro si parlerà del percorso dei rispettivi personaggi, del successo della serie e ci sarà anche qualche anticipazione esclusiva sul gran finale, in onda lunedì 5 maggio. Un’occasione speciale per tutti i fan della soap, che potranno scoprire qualcosa in più prima della puntata conclusiva.

A seguire, spazio a una delle attrici italiane più conosciute e apprezzate: Barbara De Rossi. Con una carriera lunga e variegata, tra cinema, teatro e televisione, De Rossi racconterà alcuni momenti importanti della sua vita, sia personale che professionale. Si parlerà del suo rapporto con il pubblico, della sua esperienza come conduttrice e dei nuovi progetti che ha in cantiere, tra impegno civile e futuro artistico.

Non mancherà uno spazio dedicato agli animali, grazie a Antonella Elia, che accompagnerà i telespettatori in una realtà importante: una Onlus che si occupa di curare randagi feriti o malati, costruendo una rete tra strutture veterinarie e volontari. Un racconto toccante che mostra un’Italia solidale, spesso lontana dai riflettori, ma fondamentale per il benessere animale e la sensibilizzazione su temi poco trattati.

Come ogni settimana, tornano anche i momenti dedicati al gossip, con le rubriche curate da Rossella Erra e Santo Pirrotta. I due esperti sveleranno retroscena, scoop e curiosità dal mondo dello spettacolo, con uno stile ironico e informale che ormai è diventato un marchio del programma. Tra notizie fresche e commenti mai banali, il pubblico potrà aggiornarsi e divertirsi.

A portare la sua consueta dose di comicità sarà Gene Gnocchi, con rubriche sempre nuove e fuori dagli schemi. Satira, giochi di parole, paradossi e un pizzico di follia: l’umorismo di Gnocchi è una delle certezze della trasmissione, capace di alleggerire i temi e di offrire uno sguardo alternativo sull’attualità.

Non mancherà neppure lo spazio per il gioco, con la band “Isola delle Rose” che accompagnerà il pubblico a casa durante il quiz dei “Rompiscatole”, dove i partecipanti potranno vincere buoni spesa, giocando e mettendosi alla prova con intuizione e velocità.

A chiudere la puntata ci sarà, come di consueto, l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars, il “Signore delle Stelle”. Le sue previsioni astrologiche sono ormai una presenza fissa e attesa da molti, con quel tocco leggero e narrativo che trasforma l’oroscopo in una piccola storia da ascoltare con curiosità.

Con un mix ben bilanciato di informazione, divertimento e attualità, Citofonare Rai 2 conferma la sua formula vincente, adatta a un pubblico eterogeneo e affezionato, che ogni domenica si ritrova davanti allo schermo per iniziare la giornata con un sorriso.