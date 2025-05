“Piccola all’esterno. Spaziosa all’interno.” Con questo efficace messaggio pubblicitario, Volkswagen presentava al mondo la sua nuova creazione cinquant’anni fa. Era il maggio del 1975 quando la Polo faceva il suo ingresso nel mercato automobilistico, un’utilitaria a due porte dalle dimensioni contenute che nessuno avrebbe immaginato potesse trasformarsi in un fenomeno globale capace di attraversare cinque decenni, evolversi in sei generazioni, conquistare premi prestigiosi, superare la straordinaria soglia dei 20 milioni di esemplari venduti e ridefinire completamente il segmento delle vetture compatte.

La nascita di un simbolo di mobilità democratica

50 anni di Volkswagen Polo: storia di una rivoluzione compatta

Quando i primi esemplari di Polo apparvero nelle concessionarie, rappresentavano l’ultimo tassello di una rivoluzione in casa Volkswagen. Nella primavera del 1975, questa compatta dalle linee squadrate seguiva le orme della Passat (1973) e della Golf (1974), completando la nuova generazione di modelli a raffreddamento ad acqua che prendeva il posto dell’iconico Maggiolino.

Attraversando mezzo secolo di storia automobilistica, la formula vincente della Polo è rimasta sostanzialmente invariata: un equilibrato rapporto tra prezzo e prestazioni, notevole praticità quotidiana, soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il segmento e un design caratteristico sempre al passo coi tempi. Questo approccio ha permesso alla piccola Volkswagen non solo di diventare un bestseller, ma di plasmare l’intero comparto delle utilitarie per decenni. Il riconoscimento del suo valore è testimoniato da numerosi premi internazionali, tra cui il prestigioso Auto dell’Anno 2010, il World Car of the Year 2010 e il World Urban Car 2018.

Un modello, infinite declinazioni

Ciò che nacque come una semplice due volumi nel 1975 si è progressivamente evoluto in un universo di varianti che hanno saputo interpretare ogni esigenza:

La classica hatchback per la mobilità urbana

per la mobilità urbana Versioni coupé dal carattere sportivo

dal carattere sportivo Le potenti e adrenaliniche G40 e GTI

e L’eccentrica e multicolore Harlequin

Varianti station wagon per chi cerca spazio

per chi cerca spazio La berlina a tre volumi Derby

La versatile CrossPolo con elementi stilistici off-road

con elementi stilistici off-road L’efficiente Polo BlueMotion per consumi ridotti

per consumi ridotti La grintosa Polo R WRC, celebrazione dei quattro titoli mondiali conquistati nel Campionato del Mondo Rally tra il 2013 e il 2016

Pioniera dell’innovazione accessibile

Ogni nuova generazione della Polo ha rappresentato un passo avanti significativo in termini di abitabilità, comfort, efficienza dei propulsori e sicurezza attiva e passiva. Innovazioni come airbag anteriori e laterali, servosterzo elettrico, pretensionatori delle cinture di sicurezza e sistema antibloccaggio dei freni (ABS) sono state progressivamente introdotte, rendendo tecnologie avanzate accessibili a un pubblico più ampio.

La svolta più recente è arrivata con l’adozione della piattaforma MQB (Modularer Querbaukasten), che ha stabilito nuovi parametri di riferimento per connettività, protezione degli occupanti e dinamica di guida, trasformando la Polo in un veicolo sempre più digitalizzato e tecnologicamente sofisticato. Ancora oggi, questa compatta offre sistemi di assistenza alla guida e comfort tipicamente riservati a segmenti superiori. L’evoluzione continua anche nel 2025, come dimostra l’ultima Polo GTI, ora ancora più prestazionale grazie al Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) disattivabile, pneumatici ad alte prestazioni e un nuovo setup di sospensioni e sterzo.

Una produzione globalizzata per un successo mondiale

La produzione in serie della prima generazione di Polo iniziò nel marzo 1975 presso la sede centrale Volkswagen di Wolfsburg, dove furono assemblati 1,1 milioni di esemplari fino al 1981. Con l’aumentare della domanda e dell’importanza strategica del modello, la produzione si estese progressivamente a numerosi stabilimenti internazionali, inclusi quelli in Spagna, Argentina, Sudafrica, Slovenia, Cina, Brasile e India. Con oltre 20 milioni di unità costruite, la Polo si è affermata come una delle vetture compatte più vendute della storia automobilistica mondiale.

Il viaggio attraverso sei generazioni

Prima generazione (1975-1981)

Presentata al Salone di Ginevra nel marzo 1975, la Polo originale era essenzialmente una versione semplificata dell’Audi 50, sulla quale era tecnicamente basata e che veniva commercializzata parallelamente. Equipaggiata inizialmente con un motore da 29 kW (40 CV), si distingueva per l’eccellente rapporto qualità-prezzo e la praticità quotidiana. Con i suoi 3,50 metri di lunghezza, offriva sorprendentemente spazio per quattro passeggeri e bagagli. Il modello iniziale fu prodotto fino al 1978, seguito da una versione aggiornata fino al 1981. Complessivamente, furono realizzati oltre 1,1 milioni di esemplari, inclusa la variante berlina Derby con bagagliaio separato, costruita tra il 1977 e il 1981.

Seconda generazione (1981-1994)

Nel settembre 1981 debuttò la seconda generazione con una carrozzeria completamente ridisegnata che raggiungeva i 3,66 metri di lunghezza. Questa Polo “squareback” era essenzialmente una due volumi a due porte con spazio interno generoso. L’anno successivo arrivò una versione coupé con motori a benzina più performanti. Nel 1987 fu lanciata in edizione limitata la Polo Coupé GT40, la variante più potente dell’epoca con 85 kW (115 CV). Sempre nel 1987, la Polo accolse il suo primo propulsore diesel, un’unità da 33 kW (45 CV) particolarmente parsimoniosa. La seconda generazione rimase in produzione per ben 13 anni, totalizzando oltre 2,7 milioni di unità.

Terza generazione (1994-2001)

La terza, completamente rinnovata generazione arrivò nel 1994 con nuova carrozzeria, telaio riprogettato e motorizzazioni aggiornate. Per la prima volta, la Polo fu disponibile anche in configurazione a cinque porte. Le dimensioni esterne maggiorate garantivano maggiore spazio abitativo, mentre fecero il loro ingresso moderni sistemi di sicurezza come airbag, pretensionatori delle cinture e ABS. Nel 1995 fu presentata una delle versioni più curiose della storia del modello: la Polo Harlequin, caratterizzata da quattro colori combinabili secondo un design modulare. Dal 1997 il listino si arricchì con una versione station wagon. Nel 1998 debuttò un’edizione speciale a tiratura limitata: la Polo GTI con 92 kW (125 CV), che per la prima volta introduceva le tre leggendarie lettere anche sulla compatta Volkswagen. La produzione totale della terza generazione raggiunse i 3,5 milioni di esemplari.

Quarta generazione (2001-2009)

La quarta generazione, introdotta nel 2001, presentava un design inedito con quattro grandi fari trasparenti ed era cresciuta di 15 centimetri in lunghezza e 5 in larghezza rispetto alla precedente. Il bagagliaio offriva ora una capacità di 1.030 litri con i sedili posteriori abbattuti. Nuove motorizzazioni, tra cui propulsori a tre cilindri e potenti unità turbocompresse per la versione GTI, garantivano maggiore brillantezza. Elementi di sicurezza come airbag frontali e laterali, servosterzo e ABS erano ora di serie. Nel 2006 arrivarono la nuova Polo GTI (con potenza aumentata a 110 kW/150 CV), la CrossPolo dal look robusto ispirato ai fuoristrada e la Polo BlueMotion (con emissioni di CO2 limitate a soli 99 g/km). La quarta generazione totalizzò 4,1 milioni di esemplari prodotti.

Quinta generazione (2009-2017)

La quinta generazione, presentata in anteprima mondiale nel marzo 2009, sfiorava i quattro metri di lunghezza. Il design si caratterizzava per linee pulite e moderne. Cinque nuove motorizzazioni arricchirono la gamma, inclusa la Polo BlueMotion introdotta nel dicembre 2009, capace di consumare appena 3,3 litri di gasolio ogni 100 chilometri. La sportiva Polo GTI tornò nel listino, affiancata per la prima volta dal modello speciale Polo R WRC Street con il suo potente motore TSI da 162 kW (220 CV). Quest’ultima, la Polo di serie più veloce mai prodotta fino ad allora, trasferiva su strada le sensazioni del Campionato Mondiale Rally. Tra il 2009 e il 2017, Volkswagen commercializzò complessivamente 6,3 milioni di Polo di quinta generazione.

Sesta generazione (dal 2017)

L’attuale sesta generazione, lanciata nel 2017, è stata la prima ad essere basata sulla piattaforma MQB (Modularer Querbaukasten), che ha permesso di introdurre dotazioni opzionali tipiche di vetture di categoria superiore. Tra queste, la Frenata Automatica d’Emergenza (Front Assist) con sistema di frenata d’emergenza in ambito urbano e riconoscimento pedoni, il sistema di assistenza al cambio di corsia con monitoraggio dell’angolo cieco e il Cruise Control Adattivo (ACC). Grazie alla concezione modulare, la Polo è cresciuta in lunghezza di 81 millimetri, offrendo un vano bagagli da 351 litri.

Nel 2021, la vettura ha ricevuto un importante aggiornamento con un design esterno più affilato e nuove dotazioni opzionali come i fari a matrice LED IQ.LIGHT e sistemi di assistenza evoluti come l’IQ.DRIVE Travel Assist. L’abitacolo è stato digitalizzato con display fino a 25 centimetri di diagonale e numerose funzionalità digitali, tra cui la ricarica wireless per smartphone e la connettività App-Connect.

Nell’estate 2021 è arrivata la nuova Polo GTI, equipaggiata con un potente motore turbo benzina da due litri e 152 kW (207 CV). Nel 2023, per celebrare il 25° anniversario della versione sportiva, è stato presentato il modello speciale in edizione limitata Polo GTI Edition 25, caratterizzato da dotazioni esclusive. Ad oggi, Volkswagen ha prodotto oltre 2,5 milioni di esemplari della sesta generazione di Polo.