Sabato 3 maggio, a partire dalla mezzanotte, torna su Rai 1 una nuova puntata di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo. Un appuntamento ormai fisso per chi ama i confronti autentici e le confessioni senza filtri. La quarta puntata si preannuncia ricca di spunti e riflessioni.

Tra gli ospiti in studio ci saranno:

Leo Gassmann , cantante e attore;

, cantante e attore; Peppe Lanzetta , attore e volto noto del cinema italiano;

, attore e volto noto del cinema italiano; Simone Susinna, modello e attore dal forte seguito sui social.

Il tema della serata prende spunto da una frase del filosofo Umberto Galimberti. Un punto di partenza per indagare i confini dell’amore e della libertà individuale all’interno delle relazioni.

Il tema: l’amore può diventare un limite?

Durante la puntata, Nunzia De Girolamo chiederà agli ospiti se a loro è mai capitato di vivere l’amore come un limite. Un interrogativo che apre il campo a una serie di riflessioni intime e personali. Al centro del confronto anche un’altra domanda: cosa succede quando in una relazione uno dei due sogna più in grande dell’altro?

Un tema che tocca:

il senso di equilibrio tra ambizioni personali e affetto;

il rischio di annullarsi per l’altro;

l’importanza del rispetto reciproco.

Il tutto sarà raccontato con uno stile diretto, grazie anche alle interviste faccia a faccia che apriranno la puntata. Ogni ospite sarà presentato e intervistato singolarmente da Nunzia, prima di unirsi alla discussione collettiva.

Gli ospiti: volti e storie a confronto

Leo Gassmann, figlio d’arte, è uno dei protagonisti della serata. Artista sensibile e poliedrico, condividerà la propria esperienza personale e musicale. A chiudere la puntata sarà proprio il suo nuovo singolo, intitolato “E poi sei arrivata tu”.

Peppe Lanzetta, con la sua voce profonda e la lunga carriera, porterà una visione più riflessiva, frutto di anni tra teatro e cinema.

Simone Susinna, conosciuto anche per le sue esperienze televisive e la carriera da modello, aggiungerà un punto di vista più legato all’immagine, al successo e al rapporto con i sentimenti in un mondo mediatico.

I volti fissi e le novità del programma

Anche in questa puntata non mancheranno gli interventi di:

Giovanni Angiolini , medico e volto televisivo;

, medico e volto televisivo; la drag queen Maruska Starr , sempre pronta a rompere gli schemi;

, sempre pronta a rompere gli schemi; il nuovo arrivato Francesco Procopio, che porterà freschezza e ironia al tavolo di discussione.

La loro presenza arricchirà il dibattito, offrendo punti di vista alternativi e originali sul tema della puntata.

Il coinvolgimento del pubblico

Ciao Maschio punta anche sul dialogo con il pubblico da casa. Gli spettatori sono invitati a partecipare attivamente alla conversazione tramite i social, usando l’hashtag #ciaomaschio.

È possibile commentare:

i racconti degli ospiti;

il tema della serata;

i momenti più toccanti o ironici.

Una modalità che permette a chi guarda da casa di sentirsi parte del programma, interagendo in tempo reale con gli altri spettatori.

Spazio alla musica

A concludere la puntata sarà il momento musicale con Leo Gassmann, che presenterà dal vivo il brano “E poi sei arrivata tu”. Una chiusura in musica che dà un tono emozionale a tutta la serata, legando i racconti personali al linguaggio universale delle canzoni.