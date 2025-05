Domenica 4 maggio, alle 9.15 su Rai1, torna l’appuntamento con Check-up, lo storico programma di informazione medica della Rai, condotto da Luana Ravegnini. Una puntata interamente dedicata alla connessione tra cuore e cervello, due organi distinti ma strettamente collegati, sia sul piano fisiologico che emotivo.

Check-up andrà in onda anche su RaiPlay e in formato audio su RaiPlay Sound, per permettere a chiunque di seguire il programma in diretta o in differita.

Il viaggio nella relazione tra cuore e cervello comincerà con un approfondimento su alimentazione e salute, guidato dalla professoressa Silvia Migliaccio, presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione. Sarà lei a spiegare come alcuni nutrienti specifici – tra cui omega-3, vitamine e fibre – possano migliorare la circolazione sanguigna, proteggere il sistema cardiovascolare e sostenere memoria e funzioni cognitive.

Non si tratta solo di prevenzione: il cibo può essere considerato a tutti gli effetti uno strumento terapeutico, capace di influire sul funzionamento di cuore e cervello anche nei soggetti già a rischio.

A seguire, Piero Barbanti, professore di Neurologia presso l’Università-IRCCS San Raffaele di Roma, parlerà di una delle patologie neurologiche più diffuse al mondo: l’ictus cerebrale. È una delle prime cause di disabilità e morte, con un impatto globale enorme. Il professor Barbanti illustrerà i sintomi da riconoscere, i fattori di rischio principali e le possibilità di prevenzione e intervento precoce.

Spazio poi alla cardiologia, con l’aiuto della grafica 3D, che permetterà di visualizzare il funzionamento di un cuore sano e di uno affetto da forame ovale pervio, una malformazione congenita che colpisce circa una persona su quattro. A guidare il pubblico in questa parte sarà il professor Gianfranco Parati, docente di Cardiologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore scientifico dell’IRCCS Auxologico di Milano.

Il programma toccherà anche il tema delle emozioni e del linguaggio popolare. Espressioni come “cuore spezzato” o “cuore infranto” non sono solo metafore: esiste infatti una sindrome reale, la Tako-Tsubo, che si manifesta a seguito di un forte stress emotivo, con sintomi simili a quelli di un infarto. A parlarne sarà il dottor Stefano Bianchi, responsabile dell’Unità Operativa di Aritmologia Cardiaca dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.

Il rapporto tra emozioni, psiche e sistema cardiocircolatorio sarà al centro anche dell’intervento della professoressa Maria Malucelli, docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma. Spiegherà come il dialogo continuo tra cuore e cervello influenzi stati d’animo, equilibrio emotivo e benessere mentale.

A chiudere la puntata sarà il dottor Massimo Magi, medico di famiglia e presidente della Fondazione NUSA, che fornirà indicazioni pratiche su come riconoscere e prevenire i principali fattori di rischio che coinvolgono cuore e cervello. Uno sguardo attento anche alle abitudini quotidiane, allo stile di vita e all’importanza dei controlli regolari.

Con uno stile chiaro e rigoroso, Check-up continua a essere uno spazio utile per la divulgazione medica in televisione, offrendo strumenti concreti per comprendere meglio il proprio corpo e affrontare con consapevolezza i temi della salute.