Che tempo che fa 4 maggio sul NOVE con Totti, Elodie e Saviano

Domenica 4 maggio 2025, a partire dalle 19.30, torna su NOVE e in streaming su discovery+ il nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Accanto a lui, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il cast fisso include anche Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Questa puntata si preannuncia ricca di contenuti e ospiti d’eccezione, tra cui Francesco Totti, Roberto Saviano, Elodie, Skunk Anansie, Ornella Vanoni e molte altre personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Francesco Totti, ospite esclusivo

L’ospite principale sarà Francesco Totti, leggenda del calcio italiano. Ex capitano e simbolo della AS Roma, ha dedicato tutta la sua carriera alla stessa maglia, diventando un’icona della città. I numeri parlano chiaro:

786 presenze ufficiali con la Roma

con la Roma 307 gol totali

250 reti in Serie A , secondo marcatore italiano di sempre

, secondo marcatore italiano di sempre Campione del mondo nel 2006 con la Nazionale

nel 2006 con la Nazionale 25 stagioni consecutive in prima squadra

Totti sarà protagonista di una lunga intervista, tra ricordi di carriera e riflessioni sul presente.

Cultura e impegno: Saviano e Vanoni

Tra gli ospiti anche Roberto Saviano, in uscita il 6 maggio con il libro “L’amore mio non muore”. Il volume racconta la storia vera di Rossella Casini, vittima innocente della ‘ndrangheta. Un racconto intenso su amore, giustizia e memoria.

Ornella Vanoni, oltre a far parte del cast, presenterà il suo nuovo libro autobiografico “Vincente o perdente”, scritto con Pacifico. Un’opera che unisce fragilità, ironia e coraggio, svelando aspetti inediti della sua lunga carriera.

Musica: Elodie e Skunk Anansie

Elodie sarà in studio per presentare il suo quinto album, “Mi ami mi odi”, già tra i brani più trasmessi in radio. L’artista è pronta a partire con The Stadium Show, il suo primo tour negli stadi:

8 giugno a San Siro

a San Siro 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona, prima donna a esibirsi lì

Presente anche la band Skunk Anansie con un’esibizione live di “Lost and Found”, singolo che anticipa l’album “The Painful Truth”, in uscita il 23 maggio. La band sarà anche in tour in Italia con 7 date estive.

Attualità e approfondimento

Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità, con ospiti come:

Francesco Costa , direttore de Il Post

, direttore de Nello Scavo , inviato di Avvenire

, inviato di Cecilia Sala , giornalista

, giornalista Massimo Giannini , editorialista di Repubblica

, editorialista di Alessandro Aiuti , medico e ricercatore al San Raffaele-Telethon

, medico e ricercatore al Roberto Burioni, professore di Microbiologia

Che tempo che fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata, l’appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo”, insieme al cast comico e ad altri ospiti speciali:

Sara Curtis , giovane talento del nuoto italiano, 4 ori e 1 bronzo ai recenti Campionati italiani, con due record nazionali

, giovane talento del nuoto italiano, 4 ori e 1 bronzo ai recenti Campionati italiani, con BigMama e Gabriele Corsi , voci italiane dell’ Eurovision 2025

e , voci italiane dell’ Gigliola Cinquetti , vincitrice dell’ Eurovision 1964

, vincitrice dell’ Alessandro Borghese , in arrivo con due nuove puntate speciali di “4 Ristoranti”

, in arrivo con due nuove puntate speciali di Elio , in giuria di “Like a Star” , il nuovo show musicale condotto da Amadeus dal 14 maggio

, in giuria di , il nuovo show musicale condotto da dal 14 maggio Giucas Casella, ospite immancabile

Una puntata ricca, con momenti di spettacolo, riflessione e leggerezza, perfetta per la domenica sera.