Che tempo che fa, domenica 11 maggio sul NOVE: Luca Argentero, Marco Mengoni e tanti altri ospiti da Fabio Fazio

Domenica 11 maggio 2025, dalle 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che unisce attualità, spettacolo, comicità e approfondimento. Accanto a lui, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti ed Edoardo Prati.

Luca Argentero celebra 20 anni di carriera

Ospite d’eccezione sarà Luca Argentero, che festeggia vent’anni di carriera. Dalla prima esperienza in TV alla consacrazione come attore amato dal grande pubblico, Argentero ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita artistica, tra cinema, serie e teatro.

Enrico Brignano e Flora Canto a teatro

In studio anche Enrico Brignano, che da giugno sarà impegnato con “Bello di mamma”, nuovo one man show che lo porterà in tour con 22 date in tutta Italia. Con lui Flora Canto, attualmente nei teatri con lo spettacolo musicale “Me la canto e me la sogno”, e protagonista del musical “Cantando sotto la pioggia”, nel ruolo di Kathy Selden.

Marco Mengoni: estate negli stadi, inverno in Europa

Grande attesa per Marco Mengoni, che dopo la data zero del 21 giugno, partirà con il tour “MARCO NEGLI STADI 2025”. Sono già 500 mila i biglietti venduti, a conferma del grande seguito del cantante. Da novembre Mengoni sarà anche in tour in Europa con “MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE”, che toccherà le principali capitali. Con 85 dischi di platino e oltre 3 miliardi di stream, Mengoni è uno dei nomi più solidi della musica italiana contemporanea.

Attualità e libri tra fede e società

Tra gli ospiti anche due volti noti del mondo ecclesiale:

Don Davide Banzato , volto televisivo legato alla spiritualità

, volto televisivo legato alla spiritualità Don Mattia Ferrari, cappellano e membro di Mediterranea Saving Humans, associazione attiva nei soccorsi in mare

Si parlerà anche di politica e cultura con:

Marco Varvello , corrispondente Rai da Londra, in libreria con “Londra, i luoghi di potere”

, corrispondente Rai da Londra, in libreria con Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea (in uscita con il libro “E non scappare mai” il 13 maggio)

e (in uscita con il libro il 13 maggio) Nello Scavo , inviato di Avvenire

, inviato di Avvenire Claudio Bandi , professore di Microbiologia all’Università di Milano

, professore di Microbiologia all’Università di Milano Roberto Burioni , virologo dell’Università San Raffaele

, virologo dell’Università San Raffaele Michele Serra, editorialista

Il Tavolo: chiusura tra risate e musica

La seconda parte del programma sarà dedicata a “Che tempo che fa – Il Tavolo”, con il gruppo fisso composto da Frassica, Maionchi, Pantani, la Signora Coriandoli, Paolantoni, Ventura e Giusti.

Ospiti della serata:

Fabio Rovazzi , che presenta il nuovo singolo “Red Flag” (con Paola Iezzi e Dani Faiv ) e il suo primo podcast “2046” , ideato con Marco Mazzoli

, che presenta il nuovo singolo (con e ) e il suo primo podcast , ideato con Gianluca Torre , volto di “Casa a prima vista” su Real Time, che introduce i nuovi agenti toscani

, volto di su Real Time, che introduce i nuovi agenti toscani Carmen Russo , storica showgirl

, storica showgirl Raul Cremona , comico e illusionista

, comico e illusionista Lello Arena , attore e regista

, attore e regista Giucas Casella, protagonista della magia in TV

Una serata che mescola leggerezza, storie di vita, spettacolo e riflessione, nel format che da sempre contraddistingue Fabio Fazio.