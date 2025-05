Cecilia Rodriguez è incinta. L’annuncio è arrivato domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, attraverso una serie di post pubblicati sui suoi profili social. A confermare la dolce attesa sono anche alcune immagini scattate nei giorni scorsi a Milano, in zona CityLife, dove la showgirl argentina è stata immortalata con un pancino evidente, nascosto solo in parte da una camicia ampia.

La 35enne camminava con un’andatura più lenta del solito, chiacchierando con i vicini e godendosi un momento di relax. Con lei non c’era Ignazio Moser, assente per motivi di lavoro, ma la giornata è stata comunque speciale: Cecilia ha ricevuto la visita della madre Veronica, si è concessa un massaggio in un centro estetico e ha passeggiato con i suoi cani nel quartiere in cui vive.

Un percorso non facile, raccontato senza filtri

Fonti vicine alla coppia parlano di una gravidanza già ben avviata: oltre il terzo mese, secondo quanto trapelato. Un traguardo che arriva dopo un periodo complesso, affrontato con sincerità da parte della Rodriguez. Già nel luglio 2023, aveva raccontato le difficoltà incontrate nel cercare una gravidanza:

“Ci stiamo provando, ma non è facile come ti raccontano. Non arriva e non capiamo il perché.”

Parole che avevano colpito e trovato riscontro in molte donne, che si sono riviste nella sua esperienza, lontana da narrazioni idealizzate.

Il dettaglio dell’ospedale e l’indizio dell’ecografia

Un ulteriore segnale era arrivato nel dicembre 2024, quando Cecilia aveva pubblicato su Instagram una foto con al polso un braccialetto ospedaliero, con i nomi suoi e di Ignazio, accompagnati da un codice. Un particolare che aveva subito attirato l’attenzione dei fan, molti dei quali avevano collegato l’immagine a un possibile percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

A rafforzare le voci era stata poi una Instagram story pubblicata ad aprile 2025. In apparenza banale, mostrava la cucina di casa; ma su un angolo del frigorifero, attaccata con una calamita, si intravedeva una foto simile a un’ecografia. In molti l’hanno interpretata come un annuncio discreto, quasi involontario, dopo un lungo cammino fatto di attese e difficoltà.

Il presunto gelo con Belén

A rendere più complesso questo momento di gioia, una possibile frattura familiare. Da mesi si parla di un raffreddamento nei rapporti tra Cecilia e la sorella Belén. L’indizio più chiacchierato era stato il defollow reciproco tra Ignazio Moser e Belén Rodriguez su Instagram. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, all’origine ci sarebbe stato un presunto flirt tra Stefano De Martino (ex marito di Belén) e una conoscente di Ignazio, mai svelato a Belén stessa.

C’è anche chi sostiene che Belén non si fidi completamente di Moser, temendo che possa far soffrire la sorella. Tuttavia, nelle ultime settimane la situazione sembrerebbe migliorata: Ignazio e Belén hanno ripreso a seguirsi sui social, e anche tra le sorelle Rodriguez i rapporti sarebbero tornati sereni.

Quel che è certo è che oggi una nuova vita bussa alla porta, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.