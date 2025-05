Calciomercato 2025: le date ufficiali e i colpi attesi dalle big di Serie A

Tra attese, rumors e trattative, il calciomercato 2025 si appresta a diventare il palcoscenico di una nuova fase di trasformazione per le squadre italiane. Le società di Serie A sono già al lavoro per pianificare acquisti, cessioni e strategie che potranno fare la differenza nella stagione 2025/2026.

In un contesto sempre più competitivo, con investitori stranieri, dati analitici e nuovi format internazionali, ogni scelta sul mercato rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del successo.

L’interesse del pubblico è alle stelle, complice anche il ritorno dei grandi eventi calcistici e la presenza di talenti internazionali nel mirino delle italiane. Questo approfondimento offre una panoramica sulle notizie di calciomercato più aggiornate, raccogliendo indiscrezioni, scenari e movimenti attesi per le big del nostro campionato. Dalle date ufficiali alle manovre delle protagoniste, ecco cosa aspettarsi da un’estate che si annuncia rovente.

Le date ufficiali del calciomercato 2025

La sessione estiva del calciomercato 2025 prenderà il via il 1° luglio e si chiuderà il 1° settembre alle ore 20:00. Una novità importante riguarda la mini finestra di mercato anticipata, dal 1° al 10 giugno, pensata per le squadre italiane qualificate al Mondiale per Club.

Questa nuova apertura consente di inserire rinforzi chiave prima dell’inizio della competizione. La sessione invernale, invece, sarà attiva dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026.Le nuove tempistiche offrono ai club maggiore flessibilità e sono pensate per adattarsi a un calendario sempre più fitto e globale, riflettendo l’evoluzione del calcio moderno.

Come si muoverà la Juventus nel mercato estivo

In casa Juventus si prospetta un’estate caldissima. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta progettando un profondo rinnovamento della rosa. Con un budget che potrebbe superare i 200 milioni, la società bianconera punta a colpi di livello per rilanciarsi anche in Europa.

Tra gli obiettivi più concreti figurano Victor Osimhen e Sandro Tonali, oltre al giovane talento Comuzzo.

Parallelamente, si valutano cessioni eccellenti: Vlahovic e Cambiaso potrebbero lasciare Torino per finanziare nuovi innesti. L’acquisto del difensore Hancko, valutato circa 30 milioni, è uno dei nomi più caldi per rafforzare il reparto arretrato.

L’Inter: strategie e obiettivi

Dopo la conquista dello Scudetto, l’Inter non vuole fermarsi. La proprietà, guidata dal fondo Oaktree, ha deciso di orientare le proprie strategie su giovani talenti da valorizzare, lasciando alle spalle la politica dei parametri zero.

Nomi come Castro e Beukema sono al centro delle valutazioni per svecchiare il gruppo. Allo stesso tempo, si lavora al rinnovo dei senatori, mantenendo un mix tra esperienza e freschezza. Inzaghi sarà chiamato a gestire un organico rinnovato, ma sempre competitivo.

Il Milan e la rivoluzione americana

Il Milan ancora impegnato in campionato è pronto a una nuova rivoluzione, spinta dalla visione della proprietà americana. Dopo gli innesti di João Félix, Gimenez e Walker, il club valuta ora le eventuali cessioni di Theo Hernández e Maignan, i cui cartellini potrebbero generare plusvalenze strategiche.

L’approccio del Milan si basa su dati, sostenibilità e scouting internazionale. Il caso di Álex Jiménez, giovane terzino classe 2005 già nel mirino del Real Madrid, conferma l’efficacia del modello basato sulla valorizzazione dei talenti. Il progetto rossonero guarda al futuro, senza trascurare l’immediato.

Napoli: rifondazione o inizio di un ciclo?

Il Napoli è tornato protagonista nella corsa al titolo, guidato da un ritrovato Scott McTominay, autore di una doppietta decisiva nel 2-0 contro il Torino, che ha riportato gli azzurri in vetta alla classifica con 74 punti, tre in più dell’Inter.

Tuttavia, la squadra di Antonio Conte deve fare i conti con gli infortuni di Alessandro Buongiorno, out per il resto della stagione a causa di una lesione all’adduttore, e Frank Anguissa, alle prese con un colpo al bacino.

In vista della prossima stagione, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi, l’esterno brasiliano Igor Paixão del Feyenoord, osservato da vicino in Olanda.

In difesa, il Napoli ha mostrato interesse per Federico Gatti della Juventus, con la possibilità di inserire il difensore in un’operazione che coinvolgerebbe anche la cessione di Victor Osimhen.

Roma e Lazio: le strategie delle squadre della capitale

La Roma, con un budget limitato, cerca un vice Dovbyk per rinforzare l’attacco e mantenere l’equilibrio della rosa. Il nuovo ds Ghisolfi è al lavoro su profili giovani e sostenibili, in linea con le recenti esigenze finanziarie del club.

Dall’altra parte, la Lazio valuta la cessione di Isaksen, che potrebbe finanziare l’arrivo del marocchino El Khannouss. Il club biancoceleste è alla ricerca di un’identità tecnica più moderna, mentre la Roma punta a consolidare la struttura esistente con interventi mirati.

Atalanta e Fiorentina: le mosse delle outsider

L’Atalanta è in piena lotta per un posto in Champions League, ma il tecnico Gian Piero Gasperini invita alla cautela, sottolineando la difficoltà del traguardo.Sul fronte mercato, il centrocampista Ederson è finito nel mirino del Real Madrid, con la Dea che valuta il giocatore almeno 70 milioni di euro.

Anche Ademola Lookman attira l’attenzione di club europei, tra cui l’Atlético Madrid, ma l’Atalanta ha fissato il prezzo del suo gioiello a 60 milioni di euro.

La Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, punta a consolidare la propria presenza in Europa. Il club viola ha effettuato un sondaggio per Thomas Müller, in uscita dal Bayern Monaco, e segue con interesse il giovane centrocampista svizzero classe 2004, considerato il “nuovo Xhaka”.

In attacco, Moise Kean è il punto di riferimento, con 23 gol stagionali, ma il suo futuro è incerto, dato l’interesse di Barcellona e club di Premier League.

I talenti emergenti nel mirino della Serie A

La Serie A guarda con attenzione a giovani promesse pronte a esplodere. Tra i profili più seguiti ci sono Francesco Camarda e Mattia Liberali, entrambi classe 2006 e già nel giro delle prime squadre. Il Milan potrebbe dover gestire l’interesse internazionale per Álex Jiménez, mentre altri club monitorano campionati minori alla ricerca di occasioni.

Questa nuova generazione rappresenta una risorsa fondamentale per il calcio italiano, sia in chiave sportiva che economica. I club sanno che il futuro passa dai giovani, e molti sono pronti a scommettere su di loro già in questa sessione di mercato.