La strada verso la salvezza si fa in salita per il Cagliari, che cade ancora in casa dopo il ko con la Fiorentina. Stavolta a infliggere la sconfitta è stata l’Udinese, reduce da un periodo buio fatto di cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei giornate. I friulani si sono imposti 2-1 alla Unipol Domus, strappando tre punti d’oro per la classifica e complicando i piani dei rossoblù.

Il Cagliari, galvanizzato dal successo di Verona, sperava nel bis per blindare la permanenza in Serie A, ma ha dovuto fare i conti con una squadra concreta e determinata. Ora la salvezza dovrà essere conquistata nelle ultime tre giornate, con sfide delicate contro Como in trasferta, Venezia in casa e il difficilissimo scontro al Maradona contro il Napoli.

Avvio acceso e Udinese subito pericolosa

Sotto un sole caldo e opprimente, il match è iniziato con intensità. L’Udinese ha preso in mano il pallino del gioco, mostrando fisicità e ritmo. Il Cagliari, con Lorenzo Piccoli in campo al posto di Leonardo Pavoletti (reduce da acciacchi), ha sofferto, ma ha retto con ordine grazie alla solidità difensiva e alla buona prova degli esterni.

Zortea e Augello hanno coperto bene le fasce.

e hanno coperto bene le fasce. I tre centrali rossoblù hanno controllato con attenzione gli inserimenti bianconeri.

Due occasioni per Piccoli, fermato da Okoye e poi impreciso di sinistro.

Il gol friulano è arrivato al termine di un’azione ben costruita da Modesto, che ha trovato libero Oier Zarraga. Lo spagnolo ha battuto Caprile con freddezza, siglando il suo primo gol in Serie A. L’Udinese non segnava da quattro gare e nelle ultime sei aveva realizzato solo una rete: il momento perfetto per ritrovarsi.

Reazione immediata del Cagliari con Zortea

Il Cagliari ha avuto il merito di reagire subito. Dopo appena otto minuti, ha trovato il pareggio con una bella combinazione in verticale. Merito di Makoumbou, che ha finalmente giocato in profondità sorprendendo la difesa friulana, attenta solo a Luvumbo.

Invece a inserirsi è stato ancora Zortea, che ha controllato il pallone e ha calciato di sinistro, firmando il suo sesto gol stagionale.

Una rete importante, che sembrava poter rimettere in carreggiata la squadra di Nicola.

Secondo tempo di sofferenza, Kristensen punisce

Nella ripresa, però, il Cagliari ha pagato lo sforzo. La squadra è calata fisicamente e ha lasciato campo all’Udinese, che ha ripreso a spingere con costanza. Al minuto 22, sugli sviluppi di un angolo calciato da Kamara, il difensore Rasmus Kristensen ha anticipato tutti con una deviazione fortuita ma efficace: gol di pancia e 2-1.

Nicola ha provato a rimettere in equilibrio la partita inserendo Gaetano e Felici, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia della gara. Dentro anche Coman, autore di un eurogol al debutto con il Parma, ma apparso poco incisivo.

Forcing assente, salvezza ancora in bilico

Nel finale, il Cagliari non è riuscito a costruire un vero forcing. Qualche punizione, qualche pallone messo in area, ma nulla che potesse davvero impensierire i giganti della retroguardia friulana. L’Udinese ha gestito il vantaggio con calma e ha portato a casa la sua dodicesima vittoria stagionale, che vale una posizione tranquilla a metà classifica.

Per il Cagliari, la salvezza non è compromessa ma resta da conquistare sul campo. I prossimi impegni sono decisivi:

Trasferta contro il Como , scontro diretto.

, scontro diretto. Gara interna contro il Venezia .

. Chiusura in trasferta al Maradona contro il Napoli lanciato verso lo scudetto.

La squadra sarda ha ancora le carte in regola per salvarsi, ma servirà ritrovare grinta e punti nelle prossime settimane.