BYD Seal 06: la futura station wagon anche ibrida

Prossimamente, sul mercato europeo potrebbe debuttare la variante station wagon della media BYD Seal 06. Svelata lo scorso mese di aprile all’ultima edizione del Salone di Shangai 2025, sarà proposta anche nella configurazione DM-i a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

La nuova BYD Seal 06 con la carrozzeria station wagon misura 485 cm in lunghezza, 189 cm in larghezza, 151 cm in altezza e 279 cm nel passo. Sotto al cofano è alloggiato il motore a benzina 1.5 aspirato da 101 CV di potenza, abbinato al propulsore elettrico da 163 CV o 218 CV di potenza aggiuntiva.

Per quanto riguarda l’autonomia massima nella modalità di guida elettrica per la futura BYD Seal 06 Wagon, ammonterà a circa 60 km con il pacco delle batterie da 10,1 kWh, oppure a circa 90 km con il pacco delle batterie da 15,9 kWh.