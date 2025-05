“Buongiorno benessere” si prepara a fare il suo ritorno su Rai 1 con una nuova e imperdibile puntata, in programma per sabato 3 maggio alle ore 10.10. Il programma, condotto dalla giornalista Vira Carbone, si conferma come appuntamento fisso per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute attraverso consigli pratici, approfondimenti medici e le più recenti scoperte in ambito sanitario.

La trasmissione si distingue per la presenza di un team di professionisti altamente qualificati, pronti a mettere a disposizione del pubblico le proprie competenze ed esperienze. In questa nuova puntata, verranno affrontati numerosi argomenti di grande attualità e interesse generale, spaziando dalle malattie infettive alle problematiche ortopediche, passando per nutrizione e cure odontoiatriche.

Ad aprire la puntata sarà il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il noto infettivologo, diventato ormai un volto familiare per il pubblico televisivo italiano grazie alle sue numerose apparizioni durante il periodo pandemico, farà il punto della situazione sulle principali malattie infettive e sulle più recenti novità in ambito sanitario. La sua esperienza e competenza permetteranno agli spettatori di ricevere informazioni aggiornate e scientificamente accurate su temi di stretta attualità.

La dottoressa Debora Rasio, nutrizionista e ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma, approfondirà invece un argomento di grande interesse per chi è attento alla propria forma fisica: il rapporto tra gli orari dei pasti e il dimagrimento. Un tema che sfata molti miti e offre spunti concreti per ottimizzare la propria alimentazione quotidiana in funzione del ritmo circadiano e del metabolismo.

Con l’arrivo della primavera e i suoi caratteristici sbalzi di temperatura, non poteva mancare un focus sui disturbi stagionali. Il professor Gaetano Paludetti, Ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università Cattolica di Roma, affronterà la questione degli sbalzi di temperatura e del mal di gola, fornendo consigli pratici su come prevenire e trattare questi fastidiosi disturbi che colpiscono molte persone durante il cambio di stagione.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle problematiche muscolo-scheletriche, con la partecipazione del dottor Fabio Cerza, Direttore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale dei Castelli di Roma. Lo specialista si concentrerà sui dolori cervicali, una condizione che affligge un numero crescente di persone, spesso legata a posture scorrette mantenute durante le attività lavorative o all’utilizzo prolungato di dispositivi elettronici.

Non mancherà un approfondimento su una delle patologie più temute da chi soffre di problemi alla schiena: il colpo della strega. A parlarne sarà il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all’Università di Siena, che illustrerà cause, sintomi e possibili trattamenti per questo disturbo improvviso e doloroso.

La salute della bocca sarà al centro dell’intervento del dottor Giuseppe D’Amato, odontoiatra del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Lo specialista tratterà il tema degli ascessi dentali e delle emergenze odontoiatriche più comuni, sottolineando l’importanza di non sottovalutare segnali che potrebbero indicare problematiche più serie e richiedere un intervento tempestivo.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, molti telespettatori saranno interessati ai consigli per la cura del viso e del corpo. A soddisfare questa curiosità ci penserà la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, che condividerà suggerimenti preziosi per prepararsi all’estate e sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto fisico.

Il format di “Buongiorno benessere” si caratterizza per la sua capacità di rendere accessibili anche ai non addetti ai lavori concetti medici complessi, attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile. La presenza in studio di professionisti di alto livello garantisce l’autorevolezza delle informazioni condivise, mentre lo stile comunicativo della conduttrice Vira Carbone crea un’atmosfera accogliente e familiare.

Il programma rappresenta un esempio virtuoso di divulgazione scientifica in televisione, capace di coniugare il rigore delle informazioni con uno stile divulgativo che ne facilita la comprensione. Nel panorama mediatico italiano, dove spesso le tematiche sanitarie vengono trattate in modo superficiale o allarmistico, “Buongiorno benessere” si distingue per l’approccio equilibrato e responsabile.

L’appuntamento con la salute e il benessere è quindi fissato per sabato 3 maggio alle ore 10.10 su Rai 1, per una puntata ricca di contenuti utili e consigli pratici. Il pubblico potrà interagire con il programma anche attraverso i canali social ufficiali, dove è possibile trovare approfondimenti e materiali aggiuntivi sui temi trattati durante la trasmissione.