A tre giornate dalla fine, la battaglia per il quarto posto in Serie A è più aperta che mai. Il pareggio per 1-1 tra Bologna e Juventus non ha risolto nulla, ma ha reso ancora più affollata la zona che porta all’ultimo biglietto per la Champions League. Con Napoli e Inter già sicuri del posto e l’Atalanta davanti, restano in corsa quattro squadre in un solo punto: Juventus, Roma e Lazio sono appaiate a 63, con il Bologna subito dietro a 62.

Juventus rimaneggiata ma subito in vantaggio

La Vecchia Signora, guidata da Igor Tudor, si è presentata a Bologna con una rosa decimata: assenti lo squalificato Kenan Yildiz, oltre a Gatti, Cabal, Kelly e Vlahovic. Nonostante ciò, l’inizio dei bianconeri è stato positivo.

Al 9′, dopo una bella combinazione, Thuram ha ricevuto palla da Cambiaso e ha battuto Skorupski con un tiro potente che ha piegato le mani al portiere rossoblù. È il gol dello 0-1.

Reazione Bologna e polemiche arbitrali

La squadra di Vincenzo Italiano ha reagito con carattere. Orsolini ha sfiorato il pareggio direttamente da calcio d’angolo, sfiorando un gol olimpico, e poco dopo sono iniziate le proteste:

Possibile rigore per un contatto tra McKennie e Freuler , ignorato.

e , ignorato. Un tocco di mano sospetto di Savona, anche questo non punito da Doveri.

Nel frattempo, alla Juventus vengono annullati due gol per fuorigioco, firmati da González e ancora Cambiaso, a testimonianza di un primo tempo intenso e ricco di episodi.

Il pareggio arriva a inizio ripresa

Il Bologna parte forte nella ripresa e trova il pareggio già al 54′. Un cross viene prolungato da Dallinga e finisce a Remo Freuler, che controlla nel cuore dell’area e calcia: il suo tiro, deviato da Veiga, inganna Szczęsny e vale l’1-1.

Il pubblico del Dall’Ara esplode e la partita si accende.

Occasioni nel finale, ma il risultato non cambia

Nel finale, entrambe le squadre provano a vincerla:

Per la Juventus, l’occasione più ghiotta capita a Costa , entrato al posto dell’infortunato Cambiaso, ma il giovane spreca da pochi metri.

, entrato al posto dell’infortunato Cambiaso, ma il giovane spreca da pochi metri. Per il Bologna, nel recupero, è Lewis Ferguson a sprecare una buona chance calciando fuori da posizione invitante.

Alla fine il pareggio accontenta poco, ma tiene viva una corsa europea che si annuncia tesissima fino all’ultima giornata.

La classifica per l’Europa (a tre giornate dalla fine)

Juventus : 63 punti

: 63 punti Roma : 63 punti

: 63 punti Lazio : 63 punti

: 63 punti Bologna : 62 punti

: 62 punti Atalanta: in vantaggio, ma ancora da blindare

Il finale di stagione si preannuncia incandescente, con quattro squadre per un solo posto, distanziate da un solo punto.