BMW M2 Dakar: da “pesce d’aprile” a realtà?

Stando alle indiscrezioni, potrebbe essere svelata la nuova BMW M2 XR. Rappresenterebbe la versione di serie della M2 Dakar, svelata come “pesce d’aprile”. Dovrebbe essere prodotta come speciale declinazione della compatta coupé del costruttore bavarese, ovviamente in serie limitata.

La nuova BMW M2 XR prenderà in prestito la sigla di suffisso dalla M 1000 XR, moto crossover di BMW Motorrad che rappresenta il modello ‘alter ego’ delle sportive M 1000 R ed M 1000 RR. Inoltre, non sarà proposta con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 460 CV della M2 Coupé, ma con il propulsore di pari alimentazione 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 313 CV di potenza della nuova M2 Racing.

Infine, la nuova BMW M2 XR potrebbe essere esposta a sorpresa al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, in programma questo mese di maggio. Tuttavia, sarebbero già attese altre supercar come le speciali Z4M e Z8M, la concept car della futura M9 e la nuova M2 CS.