Questa sera, giovedì 1° maggio 2025, alle ore 21:00, il Betis Siviglia ospita la Fiorentina all’Estadio Benito Villamarín per l’andata della semifinale di UEFA Conference League. Entrambe le squadre cercano un posto nella finale di Breslavia del 28 maggio. Per il Betis è la prima semifinale europea della sua storia, mentre la Fiorentina punta alla terza finale consecutiva nella competizione.

Dove vedere la partita

TV : in chiaro su TV8, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252).

: in chiaro su TV8, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Streaming : disponibile su NOW e Sky Go.

: disponibile su NOW e Sky Go. Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2)

Portiere : De Gea

: De Gea Difensori : Pongracic, Comuzzo, Ranieri

: Pongracic, Comuzzo, Ranieri Centrocampisti : Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens

: Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens Attaccanti : Gudmundsson, Kean

: Gudmundsson, Kean Allenatore: Palladino

Betis Siviglia (4-2-3-1)

Portiere : Vieites

: Vieites Difensori : Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez

: Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez Centrocampisti : Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez

: Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez Attaccante : Bakambu

: Bakambu Allenatore: Pellegrini​

Precedenti tra le squadre

Betis e Fiorentina si sono affrontate due volte in passato, entrambe in amichevoli. L’ultimo incontro risale al 6 agosto 2022, con una vittoria del Betis per 3-1. Non ci sono precedenti ufficiali in competizioni europee tra le due squadre.​

Curiosità

Betis Siviglia : ha raggiunto per la prima volta nella sua storia una semifinale europea, dopo aver eliminato il Jagiellonia nei quarti di finale.

: ha raggiunto per la prima volta nella sua storia una semifinale europea, dopo aver eliminato il Jagiellonia nei quarti di finale. Fiorentina: ha partecipato alle ultime due finali di Conference League, perdendole entrambe. Ora cerca la terza finale consecutiva.​

Pronostico e quote

Secondo le agenzie di scommesse, il Betis è leggermente favorito:​

Vittoria Betis : quota 1.70

: quota 1.70 Pareggio : quota 3.70

: quota 3.70 Vittoria Fiorentina: quota 5.00

Conclusione

La partita di stasera promette emozioni forti. Il Betis cerca di scrivere una nuova pagina della sua storia europea, mentre la Fiorentina punta a confermare la sua esperienza nella competizione. Appuntamento alle 21:00 per una sfida da non perdere.​