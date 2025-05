Beautiful, la soap opera più vista al mondo, tornerà in Italia a fine maggio 2025 per girare alcune delle sue nuove puntate. Le location scelte per questa nuova avventura sono Napoli e Capri, luoghi iconici che faranno da sfondo alle nuove trame ideate dal produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell.

Il ritorno di quattro grandi protagonisti

Le nuove puntate vedranno il ritorno di quattro storici volti della serie:

Katherine Kelly Lang , la leggendaria Brooke Logan

, la leggendaria John McCook , che interpreta da sempre Eric Forrester

, che interpreta da sempre Thorsten Kaye , l’attuale volto di Ridge Forrester

, l’attuale volto di Jack Wagner, che torna nel ruolo di Nick Marone, amatissimo dal pubblico

La presenza di questi quattro attori segna un momento importante per la soap, che intende rilanciare la sua narrazione intrecciando passato e presente.

Le riprese in Italia

Le riprese si svolgeranno dal 28 al 31 maggio 2025 tra Napoli e Capri. Saranno puntate speciali ambientate in scenari mozzafiato, che andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025 e saranno trasmesse in Italia nel 2026 su Canale 5, nella fascia consueta delle 13.40.

L’Italia non è nuova a ospitare “Beautiful”. In passato, la soap ha girato:

Lago di Como (1997)

(1997) Venezia (1999)

(1999) Portofino (2002)

(2002) Puglia (2012)

(2012) Roma (2023)

Questa nuova tappa conferma il legame profondo tra la produzione americana e il pubblico italiano.

Evento speciale con il cast a Napoli

In occasione delle riprese, i fan italiani avranno l’occasione di incontrare i loro beniamini in un evento aperto al pubblico, previsto per sabato 31 maggio dalle ore 14 alle 17 presso il Castel Nuovo di Napoli. Un’opportunità rara per avvicinarsi a una produzione storica e vivere da vicino il mondo di “Beautiful”.

Beautiful: un fenomeno globale

“Beautiful” è la soap più seguita al mondo, con una diffusione in oltre 100 paesi. Nel corso degli anni ha girato episodi in luoghi iconici:

Abu Dhabi e Dubai (2014)

(2014) Australia (2007 e 2017)

(2007 e 2017) Danimarca (2015)

(2015) Francia (2014)

(2014) Messico (2011)

(2011) Principato di Monaco (sei volte tra il 2013 e il 2023)

(sei volte tra il 2013 e il 2023) Paesi Bassi (2014)

Inoltre, ha organizzato tour e incontri con i fan in Sud Africa, Bulgaria, Islanda, Finlandia, Belgio, Canada e Grecia.

Il suo successo si basa su trame ricche di intrecci familiari, passioni, tradimenti e ritorni di fiamma, che da oltre trent’anni tengono incollati milioni di spettatori in tutto il mondo.