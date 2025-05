Il 13 maggio 2025, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha annunciato l’assegnazione delle Bandiere Blu per l’anno in corso. Il riconoscimento, che premia la qualità delle acque e dei servizi offerti nei centri costieri, è stato conferito a 246 Comuni italiani, dieci in più rispetto al 2024, e a 84 approdi turistici, per un totale di 487 spiagge premiate.

Nuovi ingressi e uscite

Quest’anno, 15 nuove località hanno ottenuto la Bandiera Blu, tra cui Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati, Corigliano Rossano e Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina e Nizza di Sicilia (Sicilia), e Marciana Marina (Toscana).

Cinque Comuni, invece, non hanno riconfermato il riconoscimento: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia) .

Classifica regionale

La Liguria si conferma al primo posto con 33 località premiate, nonostante la perdita di una Bandiera Blu rispetto all’anno precedente. Segue la Puglia con 27 riconoscimenti, grazie a tre nuovi ingressi. La Calabria conquista il terzo posto con 23 Comuni premiati, segnando un incremento significativo rispetto al 2024.

Criteri di assegnazione

Le Bandiere Blu vengono assegnate sulla base di 32 criteri che valutano, tra l’altro, la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge, la mobilità sostenibile e l’educazione ambientale. Quest’anno, particolare attenzione è stata rivolta al Piano d’Azione per la Sostenibilità 2025-2027, che richiede ai Comuni di integrare misure ambientali su mobilità, biodiversità, vita marina e urbana.

Conclusioni

L’assegnazione delle Bandiere Blu 2025 evidenzia l’impegno crescente delle amministrazioni locali italiane nella promozione della sostenibilità ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali. Con 246 Comuni premiati, l’Italia si conferma tra i Paesi con il maggior numero di località costiere di eccellenza a livello mondiale.