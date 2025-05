Le telecamere stanno per riaccendersi nel tendone più famoso della tv. Da domani iniziano le riprese della nuova edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, il popolare cooking show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e in onda a settembre su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Una nuova conduzione per la 13ª edizione

La grande novità di questa tredicesima edizione è il debutto alla conduzione di Brenda Lodigiani. Attrice, comica e conduttrice, Brenda porta nel programma il suo stile leggero e ironico, pronto a dare un tocco personale a uno dei format più amati della televisione italiana.

Il suo ingresso rappresenta un vero cambio di passo per lo show, che negli anni ha visto alternarsi volti noti alla guida. Ora tocca a lei accogliere e sostenere i concorrenti, con il sorriso e la battuta sempre pronta.

Confermati i giudici storici

Accanto alla nuova conduttrice, tornano i volti storici della giuria:

Ernst Knam , il “Re del cioccolato”, da sempre punto fermo del programma.

, il “Re del cioccolato”, da sempre punto fermo del programma. Damiano Carrara , volto apprezzato dal pubblico e giudice dallo sguardo attento.

, volto apprezzato dal pubblico e giudice dallo sguardo attento. Tommaso Foglia, entrato nel cast nelle ultime edizioni e ormai parte integrante della squadra.

A questi si aggiunge il ritorno di un’icona assoluta della pasticceria italiana: Iginio Massari, ospite fisso della prova tecnica. La sua presenza rappresenta una vera sfida per i concorrenti, che ogni anno devono misurarsi con prove ad altissimo livello tecnico.

Una sfida tra passione e talento

Come sempre, il cuore del programma saranno i pasticcieri amatoriali. I concorrenti, selezionati in tutta Italia, metteranno alla prova le proprie abilità affrontando sfide a tema, tra creatività e tecnica, dolci della tradizione e sperimentazioni moderne.

Ogni puntata sarà un test:

Prova creativa

Prova tecnica

Prova a sorpresa

L’obiettivo è arrivare alla finalissima e conquistare il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d’Italia. La location, anche quest’anno, è l’elegante Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB), scenario suggestivo che da sempre fa da sfondo alle emozioni del programma.

Il supporto di Radio Italia

Anche per il 2025, Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale del programma. Per il tredicesimo anno consecutivo, l’emittente accompagnerà il pubblico con aggiornamenti, contenuti speciali e promozione del format:

On air sulle frequenze nazionali

Sul sito radioitalia.it

Attraverso i profili social ufficiali

Un legame ormai consolidato che unisce musica e intrattenimento, contribuendo al successo di uno dei format più seguiti del palinsesto di Real Time.

Dove seguire il programma

“Bake Off Italia – Dolci in forno” andrà in onda a settembre su Real Time, visibile sul Canale 31 del Digitale Terrestre. Il programma continua a coinvolgere una community attiva anche sui social, dove l’hashtag ufficiale resta #BakeOffItalia.