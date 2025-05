All’U-Power Stadium si sono incrociate due realtà agli opposti: da una parte l’Atalanta, sempre più vicina alla qualificazione in Champions League, dall’altra un Monza sconfitto per la 24ª volta in stagione e aritmeticamente retrocesso in Serie B dopo tre anni tra i grandi.

De Ketelaere protagonista: doppietta e fine del digiuno

L’approccio deciso dell’Atalanta è stato evidente fin da subito. Gian Piero Gasperini ha scelto il tridente pesante sin dall’inizio, lanciando un messaggio forte alla squadra e agli avversari. Dall’altra parte, Nesta, alle prese con le solite assenze, si è affidato a Caprari e Dany Mota, lasciando in panchina Petagna.

Il match si è sbloccato già al 12′ con una perla di Charles De Ketelaere: esterno preciso e colpo da biliardo per interrompere un digiuno lungo 16 partite. Al 23′, il belga ha colpito ancora, sfruttando un pasticcio tra Castrovilli e Pereira: doppietta e partita già in discesa.

Castrovilli aveva anche trovato un gol, ma annullato per fuorigioco.

Lookman chiude i conti, poi c’è spazio per Brescianini

In avvio di ripresa, dopo appena due minuti, ci ha pensato Lookman a segnare lo 0-3, spegnendo ogni possibile speranza di reazione del Monza. I tentativi di Forson e Vignato non hanno impensierito Carnesecchi, sempre sicuro tra i pali.

Nel finale, al minuto 88, è arrivata anche la firma di Brescianini per il poker definitivo.

Monza, fine di un sogno: ora testa alla ricostruzione

Il Monza scivola matematicamente in Serie B e deve voltare pagina. Il progetto nato con Silvio Berlusconi, capace di portare il club in Serie A per la prima volta nella sua storia, conosce ora una brusca interruzione.

L’Atalanta ora guarda alla sfida con la Roma, un altro snodo cruciale per blindare l’Europa che conta. Il Monza, invece, inizia la lunga risalita.