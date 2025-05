Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile: è ufficiale

Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. Lo ha annunciato ufficialmente la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) il 12 maggio 2025. L’allenatore italiano assumerà l’incarico il 26 maggio, dopo aver concluso la stagione con il Real Madrid.

Un primato storico

Ancelotti diventa il primo allenatore straniero nella storia della Seleção. Una decisione rivoluzionaria che segna una svolta importante per il calcio brasiliano.

Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato: “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riprendere il posto più alto del podio”.

Dettagli del contratto e programma

Il contratto di Ancelotti con la nazionale brasiliana durerà fino al termine del Mondiale 2026, offrendo al tecnico italiano il tempo necessario per costruire un progetto solido e ambizioso.

Il suo debutto ufficiale è previsto per il 6 giugno nella sfida contro l’Ecuador, seguita dalla partita contro il Paraguay il 10 giugno. Entrambi gli incontri sono validi per le qualificazioni al Mondiale e rappresenteranno l’esordio di Ancelotti sulla panchina verdeoro.

Il successore al Real Madrid

Dopo l’addio di Ancelotti, il Real Madrid ha annunciato che Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del club. L’ex centrocampista spagnolo, che ha militato sia nel Real Madrid che nel Liverpool, ha recentemente lasciato il Bayer Leverkusen per assumere questo prestigioso incarico.

Una decisione che rappresenta una nuova sfida per Ancelotti, reduce da una carriera straordinaria che lo ha visto conquistare titoli in tutti i principali campionati europei. Il Brasile ora punta su di lui per tornare sul tetto del mondo.