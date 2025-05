Semifinale di Amici 2025: ospiti, concorrenti e dove vedere la puntata del 10 maggio

Maria De Filippi torna sul palco di Amici per condurre la semifinale della 24ª edizione del talent, in onda sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5.

Sei i concorrenti rimasti in gara: tre cantanti e tre ballerini, tutti determinati a conquistare l’accesso alla finalissima. L’atmosfera si fa intensa: è l’ultima puntata con sfide a squadre e sarà decisiva per decretare i finalisti.

I sei semifinalisti

A giocarsi un posto in finale sono:

ANTONIA , voce intensa e dallo stile riconoscibile

NICOLO' , interprete raffinato

TRIGNO , cantautore dalla forte personalità

ALESSIA , ballerina tecnica e creativa

DANIELE , esplosivo e carismatico

, esplosivo e carismatico FRANCESCO, versatile e potente nei movimenti

Le esibizioni dei ragazzi saranno valutate da una giuria ormai ben nota al pubblico.

La giuria

Anche in questa puntata, a giudicare le performance ci sarà il trio formato da:

AMADEUS , presenza ormai fissa e autorevole

CRISTIANO MALGIOGLIO , che non risparmia mai commenti coloriti

, che non risparmia mai commenti coloriti ELENA D’AMARIO, ex allieva della scuola e ballerina professionista

I tre avranno il compito di decidere chi potrà proseguire e chi dovrà invece fermarsi a un passo dal traguardo.

Geppi Cucciari sul palco con la sua ironia

A rendere ancora più brillante la serata ci penserà Geppi Cucciari. Il suo intervento comico e tagliente sarà al centro dello show, portando leggerezza e attualità.

Superospiti musicali: Annalisa e Fred De Palma

Due protagonisti della scena musicale italiana saliranno sul palco di Amici per presentare in anteprima i loro nuovi brani.

ANNALISA , artista multiplatino e regina del pop italiano, canterà il suo nuovo singolo “Maschio” , uscito l’8 maggio per Warner Music Italy .

, artista multiplatino e regina del pop italiano, canterà il suo nuovo singolo , uscito per . FRED DE PALMA, amatissimo cantautore e rapper da 30 dischi di platino, porterà per la prima volta in TV il suo brano “Barrio Lambada”, anche questo pubblicato da Warner Music Italy.

Due esibizioni attesissime che aggiungono ancora più valore alla serata.

Dettagli di produzione

La regia della puntata è firmata da Andrea Vicario, mentre la direzione artistica è affidata a Stephane Jarny. La produzione è curata da Fascino P.G.T. per Mediaset, con Paola Di Gesu come produttrice esecutiva.