Amadeus torna in TV con una nuova sfida televisiva: si chiama “Like a Star”, ed è il nuovo show musicale in prima tv assoluta da mercoledì 14 maggio alle 21:30 su Nove e in streaming su discovery+. Tratto dal format internazionale Starstruck, il programma è prodotto da Banijay Italia e unisce talento, spettacolo e trasformazione.

Il format: diventare una star per una sera

In Like a Star, persone comuni con una passione fuori dal comune per la musica si sfidano imitando le grandi icone del pop, rock, soul e non solo. La sfida? Cantare, muoversi e apparire esattamente come il loro idolo, grazie al supporto di un team di esperti di look, make-up e vocal coach.

Ogni concorrente porta sul palco una performance totale, in cui voce, presenza scenica e interpretazione devono convincere la giuria e il pubblico in studio.

La giuria: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale

Accanto ad Amadeus, una giuria fissa formata da:

Elio – esperienza, ironia e creatività

– esperienza, ironia e creatività Rosa Chemical – freschezza, simpatia e irriverenza

– freschezza, simpatia e irriverenza Serena Brancale – energia, potenza vocale e musicalità

Saranno loro a decidere, puntata dopo puntata, chi potrà accedere alla finalissima e avere la possibilità di vincere il premio da 50.000 euro.

Come funziona il programma

8 puntate totali : 7 eliminatorie + 1 finale

: 7 eliminatorie + 1 finale 6 team a puntata , ognuno formato da 3 concorrenti

, ognuno formato da Ogni team interpreta lo stesso artista iconico

Dopo varie manche eliminatorie , solo uno dei 18 concorrenti di ogni puntata andrà in finale

, dei 18 concorrenti di ogni puntata andrà in finale In finale, un solo vincitore assoluto

Il pubblico assisterà a performance spettacolari, ma anche a storie personali emozionanti, racconti di chi vive una vita normale, ma sogna, anche solo per una sera, di essere una star.

“Il loro talento non è solo quello di cantare – spiega Amadeus – ma di diventare il loro idolo, con tutto ciò che comporta: voce, look, gestualità. È un viaggio dentro la passione di chi ha sempre vissuto con la musica nel cuore.”

Una trasformazione totale

Ogni performance è curata nel dettaglio, grazie a trucchi scenici, costumi, luci e arrangiamenti personalizzati. L’effetto finale è quello di vedere la star originale sul palco, in uno show che unisce talent e intrattenimento puro.

“Like a Star” è quindi più di un talent: è uno spettacolo visivo, musicale e umano, dove le emozioni salgono sul palco e i sogni diventano realtà, anche solo per una notte.