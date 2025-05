Alessandra Amoroso: nuovo album “Io non sarei” e tour estivo

Alessandra Amoroso è pronta a inaugurare un nuovo capitolo musicale. A quattro anni dall’ultimo lavoro in studio, il 13 giugno 2025 esce “IO NON SAREI” (Epic / Sony Music), il nuovo album disponibile in CD e vinile, già in pre-order.

Un album che racconta l’evoluzione

Con la direzione artistica di ZEF, “IO NON SAREI” segna un ritorno maturo e consapevole. Un disco ricco di sfumature, che alterna:

sonorità latine

influenze pop

venature soul

Un lavoro pensato come prima parte di un progetto più ampio, che racconta la crescita personale e artistica di Alessandra. Un disco che parla di cambiamento reale, accettazione e autenticità, senza più rincorrere ideali irraggiungibili.

Le tracce e i brani già noti

Oltre ai brani inediti, il disco include alcuni brani già noti al pubblico:

“Fino a qui” , con cui Alessandra ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo

, con cui Alessandra ha partecipato per la prima volta in gara al “Mezzo Rotto” ft. BigMama , la hit dell’estate scorsa che ha dominato le classifiche

ft. , la hit dell’estate scorsa che ha dominato le classifiche “Si mette male” , scritto da Tananai , intenso e malinconico

, scritto da , intenso e malinconico “Cose stupide”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica

Quest’ultimo brano è accompagnato da un video diretto da Marco Braia, con protagonista l’attrice Matilde Gioli. La clip mostra una donna in una danza spontanea e liberatoria, che rompe oggetti simbolo della fragilità delle relazioni.

Visual e direzione artistica

La direzione visual dell’intero progetto è stata affidata a Corrado Grilli, che ha curato l’immagine del disco, in linea con il nuovo messaggio di verità e libertà personale che Alessandra intende trasmettere.

Il ritorno live: “Fino a Qui Summer Tour 2025”

Alessandra Amoroso tornerà anche sul palco con il suo nuovo tour estivo, il “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto da Friends and Partners. L’apertura ufficiale è fissata per l’11 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, una serata speciale con tanti ospiti.

Ecco tutte le date confermate:

7 giugno – TERMOLI (CB) – Arena del Mare 42°15° (data zero)

– Arena del Mare 42°15° (data zero) 11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

– Terme di Caracalla 26 giugno – FERRARA – Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

– Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea 3 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank

– Marostica Summer Festival Volksbank 5 luglio – TRENTO – Trento Live Fest, Trentino Music Arena

– Trento Live Fest, Trentino Music Arena 12 luglio – TAORMINA (ME) – Sotto Il Vulcano Fest, Teatro Antico

– Sotto Il Vulcano Fest, Teatro Antico 18 luglio – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

– Astimusica, Piazza Alfieri 20 luglio – CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

– Lake Sound Park, Villa Erba (Ex Galoppatoio) 23 luglio – CODROIPO (UD) – Villa Manin

– Villa Manin 26 luglio – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

– Musica Per I Borghi 2 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

– Villa Bertelli 5 agosto – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

– Parco Villa Delle Rose 7 agosto – LECCE – Oversound Music Festival, Cave Del Duca

Un tour che toccherà tutta l’Italia, tra location storiche, festival e arene estive, con un repertorio che fonde i brani del nuovo album con i grandi successi del passato.