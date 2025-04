Verona-Cagliari: probabili formazioni e anteprima del match del 28 aprile 2025​

Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 20:45, l’Hellas Verona ospita il Cagliari allo stadio Marcantonio Bentegodi per la 34ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la salvezza e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.​

Situazione delle squadre

Hellas Verona: imbattuti in casa contro il Cagliari

Il Verona è imbattuto da 14 partite casalinghe consecutive contro il Cagliari in Serie A, con 9 vittorie e 5 pareggi. In questa stagione, i gialloblù hanno segnato solo 5 gol nel 2025, tutti da marcatori diversi e nell’ultima mezz’ora di gioco.

Cagliari: difficoltà in trasferta

Il Cagliari ha raccolto solo 3 punti nelle ultime 7 trasferte di Serie A, con 3 pareggi e 4 sconfitte, segnando appena 3 reti in questo parziale. La squadra sarda non vince da 12 trasferte consecutive contro il Verona in Serie A.

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 37

: 37 Vittorie Verona : 15

: 15 Vittorie Cagliari : 11

: 11 Pareggi: 11​

Negli ultimi 9 confronti diretti in Serie A, il Verona è rimasto imbattuto contro il Cagliari, con 5 vittorie e 4 pareggi.

Curiosità

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-1-2)

Portiere : Montipò

: Montipò Difensori : Ghilardi, Coppola, Valentini

: Ghilardi, Coppola, Valentini Centrocampisti : Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric

: Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric Trequartista : Bernede

: Bernede Attaccanti : Sarr, Mosquera

: Sarr, Mosquera Allenatore: Paolo Zanetti​

Cagliari (4-2-3-1)

Portiere : Caprile

: Caprile Difensori : Zappa, Palomino, Luperto, Augello

: Zappa, Palomino, Luperto, Augello Centrocampisti : Makoumbou, Adopo

: Makoumbou, Adopo Trequartisti : Zortea, Viola, Coman

: Zortea, Viola, Coman Attaccante : Pavoletti

: Pavoletti Allenatore: Davide Nicola​

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo.

La diretta sarà trasmessa su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Pronostico

Il Verona parte leggermente favorito, forte del fattore campo e della tradizione positiva contro il Cagliari. Tuttavia, la partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti salvezza.​