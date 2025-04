Venezia-Milan: probabili formazioni e anteprima del match del 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 12:30, il Venezia ospita il Milan allo stadio Pier Luigi Penzo per la 34ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti importanti: il Venezia per allontanarsi dalla zona retrocessione, il Milan per avvicinarsi alle posizioni europee.

Situazione delle squadre

Venezia: lotta per la salvezza

Il Venezia arriva da tre risultati utili consecutivi: vittoria contro il Monza e pareggi con Lecce ed Empoli. La squadra di Eusebio Di Francesco ha mostrato solidità difensiva e capacità di sfruttare le palle inattive, con il 59% dei gol segnati su calcio piazzato, la percentuale più alta del campionato .

Milan: rincorsa europea

Il Milan, dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, cerca continuità in campionato. Attualmente al nono posto, i rossoneri sono a cinque punti dalla zona europea e puntano a risalire la classifica .

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 32

: 32 Vittorie Milan : 21

: 21 Vittorie Venezia : 4

: 4 Pareggi: 7

Il Milan ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Venezia in Serie A . L’ultimo incontro al Penzo risale al 9 gennaio 2022, con una vittoria rossonera per 3-0, grazie anche a una doppietta di Theo Hernandez.

Curiosità

Il Venezia è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati su calcio piazzato (59%) e quella con meno reti su azione (11) in questa Serie A .

Hans Nicolussi Caviglia ha segnato tre gol da fuori area, record condiviso in campionato.

Theo Hernandez ha segnato quattro gol contro il Venezia, il suo miglior bottino contro una singola squadra in Serie A.

Probabili formazioni

Venezia (3-5-2)

Portiere : Radu

: Radu Difensori : Schingtienne, Idzes, Candé

: Schingtienne, Idzes, Candé Centrocampisti : Zerbin, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson

: Zerbin, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson Attaccanti : Gytkjaer, Yeboah

: Gytkjaer, Yeboah Allenatore: Eusebio Di Francesco

Milan (3-4-3)

Portiere : Maignan

: Maignan Difensori : Tomori, Pavlovic, Thiaw

: Tomori, Pavlovic, Thiaw Centrocampisti : Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez

: Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez Attaccanti : Pulisic, Jovic, Leao

: Pulisic, Jovic, Leao Allenatore: Sergio Conceição

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci saranno Parterna e Sozza .

La diretta sarà trasmessa su DAZN e sul canale 214 del satellite di Sky .

Pronostico

Il Milan parte favorito, ma il Venezia ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche squadre più quotate. La solidità difensiva dei lagunari e la pericolosità sulle palle inattive potrebbero creare problemi ai rossoneri.

Conclusione

La sfida tra Venezia e Milan si preannuncia interessante, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti importanti per i rispettivi obiettivi. Il Milan cercherà di sfruttare il momento positivo, mentre il Venezia punterà sulla compattezza e sulle palle inattive per sorprendere.