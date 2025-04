Udinese-Bologna: probabili formazioni e anteprima del match del 28 aprile 2025​

Lunedì 28 aprile 2025, alle ore 18:30, l’Udinese ospita il Bologna al Bluenergy Stadium per la 34ª giornata di Serie A. I friulani cercano di interrompere una serie negativa, mentre i rossoblù puntano a consolidare la loro posizione in zona Champions.

Situazione delle squadre

Udinese: in cerca di riscatto

L’Udinese arriva da cinque sconfitte consecutive in campionato, con un solo gol segnato in questo periodo. La squadra di Runjaic ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. In casa, i bianconeri hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Bologna: obiettivo Champions

Il Bologna è quarto in classifica con 61 punti, a +2 sulla Juventus. Dopo la vittoria contro l’Inter, la squadra di Italiano cerca continuità per mantenere la posizione che garantisce l’accesso alla prossima Champions League. In trasferta, i rossoblù hanno raccolto 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.​

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 92

: 92 Vittorie Udinese : 31

: 31 Vittorie Bologna : 35

: 35 Pareggi: 26​

Negli ultimi 10 confronti diretti, il Bologna ha perso solo una volta contro l’Udinese, con 2 vittorie e 7 pareggi. L’ultima vittoria dei friulani risale al 2023.​

Curiosità

L’Udinese ha pareggiato 19 partite nello scorso campionato, record per una squadra in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Il Bologna ha perso solo una delle ultime 10 partite giocate contro l’Udinese in Serie A.

L’Udinese è reduce da cinque sconfitte consecutive, con un solo gol segnato.​

Probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1)

Portiere : Okoye

: Okoye Difensori : Kristensen, Giannetti, Solet

: Kristensen, Giannetti, Solet Centrocampisti : Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara

: Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara Trequartista : Atta

: Atta Attaccante : Bravo

: Bravo Allenatore: Kosta Runjaic​

Bologna (4-2-3-1)

Portiere : Skorupski

: Skorupski Difensori : Miranda, Lucumì, Beukema, Calabria

: Miranda, Lucumì, Beukema, Calabria Centrocampisti : Freuler, Aebischer

: Freuler, Aebischer Trequartisti : Ndoye, Odgaard, Orsolini

: Ndoye, Odgaard, Orsolini Attaccante : Castro

: Castro Allenatore: Vincenzo Italiano​

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci saranno Marini e Guida.​

La diretta sarà trasmessa su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 18:15.​

Pronostico

Il Bologna parte favorito, forte del buon momento e della classifica. L’Udinese dovrà superare le difficoltà recenti per ottenere un risultato positivo.​