Il Festival della cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera si prepara a tornare con la sua diciottesima edizione, in programma dall’8 all’11 maggio presso il The Space Cinema Moderno di Roma. Quest’anno la rassegna, dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità, abbraccia con particolare intensità la missione testamentaria di Papa Francesco nell’occuparsi dei più fragili e delle persone che necessitano del supporto concreto della politica e della società civile.

Durante la presentazione dell’evento, Monsignor Giovanni Fusco, docente dell’Università Lumsa, ha evidenziato uno degli aspetti più rilevanti del pontificato di Bergoglio: “Credo che uno dei passi più importanti che Papa Francesco ha chiesto di realizzare è il superamento della cultura dello scarto. Ha valorizzato le periferie del mondo e le periferie antropologiche. Credo che anche il cinema possa essere un ulteriore veicolo di superamento della cultura dello scarto, partendo dal presupposto che le diversità non sono mai un impoverimento”.

Anche la conduttrice Lorena Bianchetti, presente alla conferenza stampa, ha voluto ricordare gli insegnamenti del Pontefice: “Uno degli insegnamenti più grandi di Papa Francesco è stato non avere mai paura di andare controcorrente. Ha chiesto la pace, di mettere fine alla guerra, ha parlato del mercato delle armi, ha usato l’espressione di infantilismo bellico. Noi dobbiamo recuperare il silenzio che ci permette di ascoltare l’altro e di accogliere l’altro. Questo festival è un appuntamento significativo per accendere i riflettori su quella che da parte della società viene chiamata fragilità e che a mio avviso invece è autenticità“.

Un festival di respiro internazionale

Con oltre 500 opere iscritte al concorso nelle 4 sezioni, di cui:

300 cortometraggi

70 documentari

80 SocialClip

50 digital serie

Il festival vanta una partecipazione davvero globale, con opere provenienti non solo dall’Italia ma anche da Cina, Russia, USA, Argentina, Iran e Israele, confermando la vocazione internazionale di questa manifestazione.

Tra i protagonisti delle opere selezionate nelle varie sezioni, spiccano volti noti al grande pubblico come Claudio Amendola, Antonio Catania, Anna Ferzetti, Massimiliano Vado, Ettore Bassi, Lorenzo Flaherty, Luca Ward, Franco Oppini e Pietro De Silva.

Un’iniziativa speciale per il Conclave

“Come Presidente del Festival invierò ai 135 Cardinali elettori, che si riuniranno in Conclave dal 7 maggio, le 50 opere che proietteremo al Cinema The Space Moderno, così da allargare le vedute sociali dei Cardinali nella scelta del nuovo Papa”, ha dichiarato Diego Righini, Presidente del Festival Tulipani di Seta Nera, annunciando una delle iniziative più audaci di questa edizione.

Paola Tassone, Direttore artistico della sezione cortometraggi, ha commentato la selezione delle opere in concorso: “I cortometraggi selezionati dalla mia giuria, capitanata da Giovanni Veronesi, raccontano con uno sguardo profondo e nuovo le sfaccettature sociali con profonda maestria e consapevolezza. Dall’identità femminile negata al bullismo, al negare la vita con la violenza, all’integrazione alla solitudine negli anziani. Ringrazio i registi per aver dato voce alle lotte silenziose di chi è costretto a nascondersi per esistere”.

Il programma delle quattro giornate

Il festival si articolerà in quattro intense giornate di proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso, suddivise nelle quattro sezioni:

Cortometraggi (direttore artistico Paola Tassone, Presidente di Giuria Giovanni Veronesi) Documentari (direttore artistico Christian Carmosino Mereu, Presidente di Giuria Mariangela Barbanente) Digital Series (direttore artistico Janet De Nardis, Presidente di Giuria Vincent Riotta) #SocialClip (direttore artistico Claudio Guerrini, Presidente di Giuria Silvia Salemi)

8 maggio

Sarà Eleonora Daniele in qualità di Presidente della Giuria di Cinema Spettacolo e Terzo settore ad inaugurare la prima giornata. Verrà assegnato il premio “Tulipani Fuori Classe – Talenti in Erba” alla presenza dell’On. Paola Frassinetti (Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione e del Merito). In serata si terrà l’evento “Schermi senza confini: Il Burkina Faso incontra l’Italia“, con la proiezione del film “Nabo” e del documentario “Vakhim”.

9 maggio

La seconda giornata prevede l’assegnazione del Premio Sorriso diverso per la disabilità alla presenza del Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli, e del Premio Sorriso diverso per la Giustizia alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Seguirà la presentazione del libro “Sulla Pelle e nel cuore – Quei bravi ragazzi che uccidono” di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta.

10 maggio

Giornata dedicata alla sezione social clip diretta da Claudio Guerrini e presieduta da Silvia Salemi. Alla presenza di Barbara De Rossi e Pino Quartullo verranno assegnati i Premi Sorriso Diverso Rai Cinema Channel ai vincitori delle quattro categorie in concorso. La serata si chiuderà in musica con l’esibizione live di Marco Carta, Jessica Morlacchi e Greta Manuzi.

I vincitori della XVIII edizione del Festival saranno premiati domenica 11 maggio durante la serata di Gala conclusiva condotta da Lorena Bianchetti, che andrà in onda martedì 8 luglio in seconda serata su Rai2. Tra i premiati speciali ci saranno la fiction cult della Rai Mare Fuori come miglior serie tv e i Jalisse come miglior gruppo musicale.

Il Festival Tulipani di Seta Nera è realizzato dall’associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro“, su idea di Paola Tassone, e rappresenta un importante momento di riflessione su temi sociali fondamentali attraverso il linguaggio universale del cinema.